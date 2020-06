Altenburgs Kinder- und Jugendclubs: Hier spielt wieder die Musik

Altenburg/Meuselwitz

Lachende Kinder. Singende Jugendliche, die sich mit der Gitarre begleiten. Freunde, die sich nach langer Zeit endlich wiedersehen können. Seit Anfang des Monats ist wieder Leben in den Jugendtreffs im Altenburger Land. Von Normalität in den Einrichtungen dennoch keine Spur. Die Einhaltung der Hygienekonzepte hat Priorität: Besucherlisten, regelmäßiges Lüften und Händewaschen mussten zur Gewohnheit werden.

„Die Umsetzung des Hygienekonzepts ist mit viel Aufwand verbunden“, sagt Andreas Hänsge vom Jugendarbeiterteam in Altenburg-Nord. Sei es das Desinfizieren der Playstation oder das Reinigen der Computertastatur – es gibt viel zu tun, nach jeder Benutzung.

Es fliegt wieder der Ball

Immerhin: In den beiden Treffs in Nord, dem Abstellgleis und dem Kinder- und Jugendhaus (KJH) der Johanniter, wird versucht, so viele AGs wie nur möglich wieder anzubieten. Hausaufgabenbetreuung und Prüfungsvorbereitung findet nach Bedarf in beiden Einrichtungen statt. Außerdem werden Aktivitäten wie Fußball, Volleyball und Kindersport auf dem Außengelände angeboten.

Auch die Proben der Sambatrommler „ Como Vento“ laufen wieder – unter besonderen Bedingungen. Janek Rochner-Günther musste das Trommeln nach draußen verlegen, um den Mindestabstand zu gewähren. Was sagen die Nachbarn dazu? „Die Resonanz ist positiv“, beteuert er. Jedoch sind die Proben nun stark wetterabhängig.

Zusätzlich gibt Rochner-Günther Gitarrenunterricht für Anfänger und Fortgeschrittene. Auch für Antonia. Sie freue sich, dass das Jugendhaus endlich wieder offen ist. „Ich bin hier groß geworden“, erzählt die 15-Jährige schmunzelnd. Sie verbringe dort viel Zeit und treffe ihre Freunde. Schade finde sie, dass das gemeinsame Kochen und Backen derzeit nicht stattfinden kann – die Hygieneregeln stehen dagegen.

Kein Essen, keine Getränke

Auch in anderen Jugendtreffs, wie etwa im East Side in Altenburg-Südost, gelten derlei Einschränkungen. Die Essen- und Getränkeausgabe ist auch hier nicht möglich. Er sei erstaunt, sagt East-Side-Leiter Klaus Liebig, wie gut die Kinder und Jugendlichen mit den Hygiene-Maßnahmen in der Einrichtung klarkommen und diese respektieren. „Die meisten kennen es schon aus der Schule.“ Trotzdem: Den Kindern fehlen die Feste, die Arbeitsgemeinschaften, die nicht stattfinden können. Es ist leerer als sonst. Vom vollen Betrieb sind die Jugendclubs noch deutlich entfernt.

Neue Lockerungen seit 13. Juni

Immerhin gibt es seit dem 13. Juni neue Lockerungen, die den normalen Alltag ein Stück weit in die Treffs zurückbringen könnten. Das vorerst verbotene Kochen und Backen könnte unter besonderen Vorkehrungen wieder starten. Genauso wie die Kindertafel des KJH der Johanniter. Allerdings müssen die überarbeiteten Hygienekonzepte erst überprüft und genehmigt werden. Und weil im Moment sehr viele Vereine und Clubs mit diesem Ansinnen zum Gesundheitsamt kommen, braucht es für neue Angebote wohl noch etwas Geduld.

Diese Angebote finden schon statt Das KJH der Johanniter bietet jeden Mittwoch ab 15.30 einen Basteltag an. Ebenso finden die Trommelproben der Musikgruppe „ Como Vento“ jeden Montag von 17 bis 19 Uhr, mittwochs 17 bis 18 Uhr und freitags 17.30 bis 18.30 statt. Gitarrenunterricht wird donnerstags 16 bis 17 Uhr für Anfänger und 17 bis 18 Uhr für Fortgeschrittene angeboten. Geöffnet ist das KJH montags bis freitags von 14 bis 20 Uhr. Das Abstellgleis bietet montags ab 15 Uhr gemeinsames Basteln an. Auf dem Außengelände findet donnerstags von 15.30 bis 16.45 Volleyball statt. Hausaufgabenbetreuung wird nach Bedarf angeboten. Das Abstellgleis ist montags und mittwochs von 13 bis 19 Uhr sowie donnerstags und freitags von 13.30 bis 20 Uhr geöffnet. Das East Side nutzt die Ausnahmezeit zum Verschönern der Einrichtung. Wer Lust hat, Räume zu gestalten, kann sich dort kreativ ausleben. Geöffnet ist der Treff montags bis freitags außer Dienstag von 14 bis 20 Uhr, freitags sogar bis 21 Uhr.

Von Lisa-Marie Meyner