Ein Jahr Corona im Altenburger Land: Die Situation ist ähnlich ungewiss wie zu Beginn der Pandemie. Doch es ist einiges passiert seit März 2020. Dutzendfach wurden Entscheidungen getroffen und wieder verworfen, wurde verordnet und verfügt – bei wachsender Ermüdung aller Beteiligten. War der Landkreis dabei immer auf dem richtigen Weg? Und wie geht es jetzt weiter? Landrat Uwe Melzer (CDU) spricht darüber im Interview.

Sie haben sich nach Absprache im Krisenstab entschieden, die Schulen offen zu lassen, obwohl die Inzidenz wieder deutlich steigt. Ist das ein Ergebnis Ihrer einjährigen Corona-Erfahrung?

Die Situation hat sich in der Tat verändert seit Beginn der Pandemie. Zunächst ging es darum, die Ältesten in der Gesellschaft zu schützen und das Gesundheitswesen vorm Kollaps zu bewahren. Inzwischen sind aber die über 80-Jährigen geimpft und die Lage im Altenburger Klinikum ist zumindest gegenwärtig längst nicht so angespannt wie zum Jahreswechsel. Deshalb kann ich es verantworten und halte es auch für notwendig, die gerade wiedereröffneten Schulen jetzt nicht erneut komplett zu schließen.

Also tief durchatmen, die Gesamtsituation bewerten und nicht allein die Inzidenz zur Maßgabe machen?

Wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben, zumindest noch eine gewisse Zeit lang. Das bedeutet, immer wieder zu testen und Masken zu tragen, wo es nötig ist, und punktuell zur Not auch einschneidendere Maßnahmen zu treffen. Auf keinen Fall darf es aber bedeuten, einen Zickzackkurs zu fahren: einen Monat auf, einen Monat zu, einen Monat auf. Wir brauchen eine bessere Planbarkeit für alle.

Im späten Frühjahr und Sommer 2020 hatte der Landkreis gute Karten. Das Virus war scheinbar weg. Aber schon wenige Monate später das glatte Gegenteil, eine der höchsten Inzidenzen bundesweit. Hätte sich das mit mehr Mut zu Einschränkungen nicht abmildern lassen?

Die Entwicklung der Infektionszahlen im Altenburger Land war ähnlich dem Verlauf bundesweit. Die zunächst für das Ende der Sommerferien prognostizierte Welle kam erst ab Oktober an, und mit Wirkung zum 1. November habe ich eine Allgemeinverfügung erlassen, die im Vergleich zur Verordnung des Landes zusätzliche Einschränkungen vorsah.

Allerdings waren diese bewusst marginal gehalten, obwohl die Inzidenz zu diesem Zeitpunkt ja schon über 120 lag. Der Altenburger Oberbürgermeister hatte parallel für die Einführung einer Maskenpflicht auf belebten öffentlichen Plätzen plädiert, vor allem mit Blick auf den Altenburger Wochenmarkt.

Ja, sicher, wir hätten in diesem Moment auch schon eine Maskenpflicht einführen können. Wir haben das nicht getan, weil wir uns an den umliegenden Landkreisen und den Vorgaben des Freistaates orientiert haben. Wir wollten einen Gleichklang in den Regelungen, damit nicht hinter jeder Kreisgrenze etwas anderes gilt.

Die Ausgangsbeschränkungen kamen erst ab Mitte Dezember. Das Fiebermessen an Schulen hingegen gar nicht mehr – obwohl es im Frühjahr von Ihnen und dem Amtsarzt vehement verteidigt wurde.

Im Frühjahr war die Situation für uns alle neu. Die höhere Körpertemperatur galt als ein wesentliches Symptom für die Covid-19-Erkrankung und das Fiebermessen damit als sinnvolle Möglichkeit, eventuelle Infektionen aufzuspüren. Im Herbst gab es in dieser Hinsicht andere Erkenntnisse. Bei vielen Kindern war die Infektion symptomfrei verlaufen, das Fiebermessen hatte an Bedeutung verloren. Und was die Ausgestaltung der Allgemeinverfügungen anbelangt: Wir sind immer auch auf die Zustimmung des Gesundheitsministeriums angewiesen, und das Bildungsministerium hat für seine Bereiche noch dazu eine eigene Zuständigkeit.

Fühlten Sie sich vom Land im Stich gelassen?

Ja. Wir hätten uns stellenweise schon gewünscht, dass sich das Land mehr bewegt. Denn es gab im weiteren Jahresverlauf durchaus Situationen, in denen wir Verschärfungen im Blick hatten, auf die wir uns mit dem Freistaat aber nicht einigen konnten, zum Beispiel Fahrgastzahlbeschränkungen im ÖPNV. Und ich hätte mir auch auf Landesebene strengere Regelungen gewünscht. Zum Beispiel, dass der 15-Kilometer-Radius nicht nur als Empfehlung, sondern überall verpflichtend gilt.

Immerhin hat das Land jetzt Investitionsmittel für Luftfilteranlagen an Schulen bereitgestellt.

Ja, und wir haben als Landkreis Bedarf angemeldet, aber passiert ist bis jetzt nichts. Stattdessen nehmen wir jetzt selbst bis 200 000 Euro in die Hand, um Luftfilter anzuschaffen. Auf die Ausschreibung hin kamen mehrere Angebote, ich rechne mit einer Vergabe im Kreisausschuss bis Monatsende. Ich finde, von der Landesregierung wird zu wenig auf innovative Ideen aus der Wirtschaft eingegangen. Auch die Sicherheitsschleuse aus Schmölln ist eine tolle Erfindung, die Öffnungen ermöglichen könnte.

Öffnen oder nicht öffnen: Diese Frage wurde ja in den vergangenen Monaten immer an den Inzidenzwert und die Leistungsfähigkeit der Gesundheitsämter bei der Kontaktnachverfolgung gekoppelt. Ist das Altenburger Gesundheitsamt voll handlungsfähig?

Klares Ja. Wir haben genügend Personal, um die Aufgaben zu erfüllen. Wir haben fünf Ärzte und sind dabei, zwei Stellen auszuschreiben, um wieder auf sieben zu kommen. Außerdem erhöhen wir die Zahl der Hygieneinspektoren von fünf auf sieben durch Nachbesetzungen zum 1. April und 1. Juli. Diese Personalstärke soll auch bleiben.

Eine der beiden Stellen, die nachbesetzt werden müssen, ist die der im vergangenen Jahr ausgeschiedenen stellvertretenden Amtsärztin Eva Franke. Damit hat Amtsarzt Stefan Dhein derzeit keine Stellvertretung, wenn er im Urlaub oder erkrankt ist. Haben Sie zu spät angefangen, Ersatz für Eva Franke zu suchen?

Die Ausschreibung läuft und wir handeln in solchen Fällen schon im Vorlauf. Entscheidend ist allerdings, dass sich jemand bewirbt. Es ist herausfordernd, für eine solche Position eine Nachfolge zu finden, insbesondere in Zeiten der Pandemie. Hinsichtlich der Bezahlung ist tariflich nachgesteuert worden, das war nötig. Aber möglicherweise trifft das Gehalt noch nicht immer die Vorstellungen potenzieller Bewerberinnen und Bewerber. Aber das gilt ja beispielsweise auch für die Bauverwaltung. Wir sind mit dem vorhandenen Personal in der Lage, die Aufgaben zu erfüllen. Amtsärztliche Untersuchungen können gegebenenfalls von anderen Gesundheitsämtern per Amtshilfe geleistet werden.

Gab es Überlegungen, mit Professor Dhein wegen Kritik an seiner Arbeit nicht mehr zusammenzuarbeiten?

Nein, das steht für mich nicht zur Diskussion. Professor Dhein hat als Wissenschaftler wunderbar durch die Pandemie geführt. Zugleich haben wir gelernt, dass das Gesundheitsamt bei steigenden Zahlen mit der Abarbeitung der Aufgaben überfordert ist. Das ist keine Kritik an den Mitarbeitern, sondern ein Problem des hohen Arbeitsanfalls infolge der sehr lang anhaltenden Pandemie.

Wie wollen Sie verhindern, dass das Amt in Zukunft nicht wieder in diese Situation kommt?

Das ist vielleicht ein positiver Aspekt nach der angespannten Phase zum Jahreswechsel: Wir haben jetzt – zusätzlich zu den 30 Mitarbeitenden im Gesundheitsamt – eine Art Schattenamt geschaffen, mit Strukturen, die wir immer wieder bei besonderen Lagen aktivieren können. Das sind insbesondere Mitarbeiter aus dem eigenen Haus, die zum Beispiel die Kontaktnachverfolgung übernehmen können. Diese Strukturen werden wir dauerhaft halten. Auch die Bundeswehr oder das RKI sind im Bedarfsfall ein Ansprechpartner.

Ist damit auch gewährleistet, dass die zum Jahreswechsel teils schleppenden Prozesse, etwa beim Versand der Quarantäneanordnungen, nun garantiert schneller laufen?

Wir sind jetzt wesentlich intensiver dabei, die Digitalisierung im Kontaktpersonenmanagement voranzutreiben. Wir haben im November die Software Sormas eingeführt und sind in Vorbereitung für die Erweiterung Sormas X. Damit gehen dann Daten vom Labor automatisch ins System bis hin zum Robert-Koch-Institut und die Quarantäneanordnung wird sofort per Knopfdruck erstellt. Ziel ist es, möglichst wenig analogen Schriftverkehr zu haben, um Fehlerquellen zu minimieren und Daten schneller zu verarbeiten.

Wie schaffen wir es im Landkreis wieder auf den Weg zurück zur Normalität?

Wir müssen jetzt überlegen, wie wir nicht nur sicher über den Sommer, sondern auch in den nächsten Herbst und Winter kommen. Die Testangebote für die Bevölkerung spielen dabei eine herausragende Rolle. Mit Bundeswehr und Apothekern bauen wir jetzt ein gemeinsames, größeres Testzentrum auf. Und wir wollen mobile Teams schaffen, die zum Beispiel bei Markttagen den Bürgern vor Ort Schnelltests anbieten. Das könnte zum Beispiel mit dem DRK oder den Johannitern organisiert werden. Wir alle brauchen unsere sozialen Kontakte, das gesellschaftliche Leben muss weitergehen. Aber eben unter Beachtung des Virus’ und der nötigen Prophylaxe.

Zur Person Uwe Melzer ist seit 1. Juli 2018 Landrat des Altenburger Landes. Der in Serbitz lebende gebürtige Altenburger arbeitete zuvor bei der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Pleißenaue. Dort leitete der heute 60-Jährige das Bauamt, ehe er 1999 den VG-Vorsitz übernahm. Uwe Melzer ist Musik- und Kulturliebhaber, verheiratet, hat zwei Kinder und zwei Enkel.

Von Kay Würker und Thomas Haegeler