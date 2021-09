Altenburgs OB André Neumann: „CDU ist mit blauem Auge davon gekommen“

Altenburg

Insgesamt, bilanziert Altenburgs OB André Neumann (CDU), sei seine Partei bei der Bundestagswahl mit einem blauen Auge davon gekommen. „Dafür, dass sowohl Kandidat als auch der Wahlkampf am Willen von Parteibasis und Wählern vorbeigingen“, erklärt er. So sei bei vielen nicht gut angekommen, dass Armin Laschet in vielen Dingen keine klare Linie aufgewiesen habe, etwa in der Coronapolitik. Zwar hätten viele nach Laschets Kür mit einem fulminanten Wahlkampf gerechnet. „Aber er hat die Menschen nicht überzeugt“, so Neumanns Fazit.

Denkzettel für die Politik, die keine Lösungen für Probleme hat

Die Wahl habe zudem erneut den Unterschied zwischen Bundes- und kommunaler Ebene gezeigt: „Es gibt hier eine klare Abweichung in der Zustimmung zur AfD.“ Das liege auch daran, dass viele mit ihrer Stimme „die da oben“ abstrafen wollten. „Das zeigt allerdings auch, dass die etablierten Parteien die Probleme der Leute vor Ort oft nicht genau kennen – und falls doch, dann nicht die passenden Lösungen anbieten können“, analysiert Neumann.

Freude über Maaßen-Niederlage

Kritisch hatte der Altenburger Stadtchef zudem die CDU-Direktkandidatur von Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen in Südthüringen gesehen. „Das war aus meiner Sicht ein Fehler. Mit fischen am rechten Rand bricht man den AfD-Trend nicht.“ Entsprechend freudig reagierte Neumann gestern auf Facebook auf den Sieg von Maaßens SPD-Konkurrent Frank Ullrich. Dass er damit nicht allein sei, hätten zahlreiche positive Reaktionen gezeigt – „auch von CDUlern“.

Von bfi