Altenburgs OB Neumann schlägt Thüringens AfD-Chef Höcke im Nachspiel

Altenburg/Gera

Das nennt man wohl ausgleichende Gerechtigkeit. Erst musste Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) einen Nicht-Willkommensgruß an Thüringens AfD-Chef Björn Höcke auf Twitter löschen, nun darf er eine zweite Nachricht mit Bezug darauf auf dem sozialen Medium stehen lassen. Das entschied zumindest das Verwaltungsgericht Gera. Damit steht es im Rechtsstreit des Rechtsaußen gegen den Christdemokraten nun unentschieden.

Neumann verletzt Neutralitätsgebot

Stein des Anstoßes war eine Twitter-Nachricht Neumanns im Vorfeld der AfD-Demonstration in Altenburg Mitte Juli. „Die Neutralität eines Oberbürgermeisters hört bei dem Besuch von zwei Nationalsozialisten auf“, hatte er geschrieben. „Herr Höcke, Herr Kalbitz, Sie sind in Altenburg nicht willkommen!“

Dagegen war Höcke per Eilantrag juristisch vorgegangen. Die 2. Kammer des Verwaltungsgerichts Gera unter Vorsitz von Richter Bernd Amelung hatte dem Begehren des Thüringer AfD-Chefs am 15. Juli stattgegeben. Grund: Neumann habe mit der Nachricht gegen das Neutralitätsgebot für Amtsinhaber verstoßen. Lösche er die Nachricht nicht, drohten ihm die Richter 10 000 Euro Strafe an.

OB beugt sich mit Kniff

Altenburgs Rathauschef beugte sich – und reagiert darauf mit einem Kniff, der seine Position unterstrich und ihm viel Lob einbrachte. „Als Oberbürgermeister darf ich laut Gerichtsbeschluss über Höcke und Kalbitz nichts zu meinem Willkommensempfinden schreiben“, erklärte er wieder auf Twitter. „Okay! Ich bin froh, in einem Rechtsstaat zu leben, der auch auf alle Rechte aufpasst.“ Dazu stellte der 43-Jährige das Foto eines Berichts der „Welt“, in dem es um seine ursprüngliche Nachricht ging, verlinkte und heftete es bei Twitter gut sichtbar an.

Richter lehnen Höckes Antrag ab

Auch dagegen ging Höcke am 21. August juristisch vor und verlangte unter Androhung eines Ordnungsgelds von mindestens 3000 Euro, dass Neumann auch diesen Tweet entfernt. Diesen Antrag wiesen die Geraer Verwaltungsrichter um Amelung per Beschluss vom 25. September, der den OB am Mittwoch erreichte, aber ab. Begründung diesmal: Durch die bloße Verlinkung zu dem Zeitungsbeitrag mache sich Neumann seine früheren Aussagen nicht erneut zu eigen. Etwas anderes wäre es gewesen, wenn er den Artikel positiv kommentiert hätte.

CDU-Politiker wirft AfD-Mann „Meinungsdiktatur“ vor

„Über diese Entscheidung habe ich mich sehr gefreut, weil der ständige Versuch Höckes, Andersdenkende mit Anwälten und Gerichten mundtot zu machen, gescheitert ist“, sagte Neumann am Donnerstag auf OVZ-Nachfrage. „Allerdings ist an diesem systematischen Vorgehen Höckes abzulesen, wo er mit seiner AfD beim Thema Demokratie und Meinungsfreiheit hin will. Das ist genau die Meinungsdiktatur, die er und seine Flügel-Vertreter allen anderen vorwerfen.“

Von Thomas Haegeler