Altenburgs OB Neumann schlägt neuen Ort für Stadtratssitzungen vor

Altenburg

Eigentlich hätte am Donnerstag der Altenburger Stadtrat zu seiner nächsten Sitzung zusammenkommen sollen. Doch spätestens mit der aktuellen Thüringer Allgemeinverfügung, mit der seit 20. März ein generelles Veranstaltungsverbot gilt, war klar: Daraus wird nichts.

OB: Stadtrat zur Not im Goldenen Pflug

„Alle Stadtrats- und Ausschusssitzungen sind bis 27. April abgesagt“, bestätigte Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) auf Nachfrage. Ab dem Hauptausschuss, der an jenem Tag terminiert ist, wolle er den regulären Betrieb aber wieder aufnehmen und den zusätzlich angesetzten Stadtrat am 14. Mai durchführen. „Zur Not im Goldenen Pflug, um alle Auflagen zu erfüllen.“ Da sei viel möglich. Die Entscheidung darüber falle jedoch erst in der Woche nach Ostern.

Eilentscheidungen, die er aufgrund von Notsituationen ohne den Stadtrat treffen könnte, wolle er aber„komplett vermeiden“, erklärte Neumann und begründete das damit, dass dies die Demokratie untergrabe. „Aktuell sind wir aber nicht in der Gefahr, solche Entscheidungen treffen zu müssen.“

Aktuell läuft Kommunikation per App

Vollends zum Erliegen kommt die Stadtratsarbeit aber auch in Zeiten der Corona-Krise nicht. Zwar wollten sich der OB und die Fraktionsvorsitzenden anfänglich noch in größeren Abständen treffen. Mit zunehmenden Beschränkungen schwenkte man aber auf eine Telefonkonferenz um. Inzwischen verständigt man sich in einer WhatsApp-Gruppe. Zumal alle wissen ließen, dass derzeit kein größerer Abstimmungsbedarf bestehe.

Eines haben die Fraktionen aber zuvor noch erreicht: Künftig kommt der Stadtrat wieder öfter zusammen. Neben der Zusatz-Sitzung am 14. Mai gibt es eine am 9. Juli, die den ausfallenden Juni-Termin ersetzt. Ab September gehe es dann alle sieben bis acht Wochen weiter, so Neumann. Statt 18.30 Uhr peile er dann aber einen früheren Beginn um 17 oder 17.30 Uhr an.

Von Thomas Haegeler