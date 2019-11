Altenburgs OB Neumann zählt Bildungsminister Holter an

Altenburg

Der Altenburger Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) hat Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) angegriffen. „Der Umgang eines Ministerbüros mit der Stadt ist kritisch zu hinterfragen“, sagte der Rathauschef am Mittwoch auf einer Pressekonferenz. „Damit es sich künftig nicht wiederholt, kann ich nur energisch davor warnen, ohne Recherche und Gespräch so einen Vorwurf aufzumachen.“

Holter transportiert Vorwurf der Bereicherung

Hintergrund von Neumanns Attacke ist, dass die Finanzierung der Altenburger Kindertagesstätten im März dieses Jahres für Schlagzeilen gesorgt hatte. Der OB sah sich damals mit dem von Linken lancierten und von Holter transportierten Vorwurf konfrontiert, die Stadt würde sich auf Kosten der Kitas und der Eltern bereichern, weil sie zu hohe Beiträge verlange. Der Minister hatte damals angekündigt, eine Prüfung zu veranlassen. „Diese gab es nicht“, so Neumann.

Auslöser dafür war wiederum eine falsche Berechnung: Die Elternbeiträge, die die freien Träger für den Kita-Betrieb erhalten, wurden der Stadt als Einnahme zugeschrieben. Der Rathauschef hatte das seinerzeit umgehend richtig gestellt und sich in einem offenen Brief an die Eltern gewandt.

Kommunalaufsicht sieht „keine Beanstandungen“

Um jegliche Zweifel auszuräumen, zeigte Neumann die Sache zudem selbst bei der Kommunalaufsicht an und erteilte dem Landratsamt den Auftrag zur Prüfung der Kita-Finanzierung für das Jahr 2018. „Diese führte zu dem Ergebnis, das ich mir dachte“, erklärte das Stadtoberhaupt und zitierte den Bericht: „Beanstandungen wurden nicht festgestellt. Die Zahlungsströme waren nachvollziehbar dargestellt und bewegten sich in den vorgegebenen und zulässigen Rahmen.“

Laut OB sahen sich die Prüfer sämtliche Einnahmen und Ausgaben für die Kitas im Vorjahr an. Sie bezifferten den Anteil Altenburgs an der Finanzierung des Betriebs auf 1,2 Millionen Euro. „Dieser Zuschuss aus der Stadtkasse ist für uns eine erhebliche Anstrengung zugunsten von Familien mit kleinen Kindern“, sagte Neumann.

