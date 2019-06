Altenburg

„Dreckige Bahnsteige und Treppen, eine verschmutzte Unterführung: Der Altenburger Bahnhof befindet sich in einem beklagenswerten Zustand. Vor allem der an vielen Stellen liegende Taubendreck ist ein ziemliches Ärgernis.“ Diese Zitate passen haargenau in das diesjährige Frühjahr. Doch das stimmt nicht. Sie datieren vom November 2016 und stammen vom damaligen CDU-Stadtratsfraktionschef André Neumann. Er forderte die Stadtverwaltung vor zweieinhalb Jahren auf, sich diesbezüglich mit der Deutschen Bahn in Verbindung zu setzen, damit der Dreck endlich verschwindet und Altenburg an jener Stelle ein einigermaßen ordentliches Antlitz erhält.

Viele Bürger schämen sich

Mittlerweile haben sich die Zeiten geändert. Neumann ist Oberbürgermeister und der Bahnhof gehört nicht mehr der Bahn, sondern der Aedificia Infrastruktur- und Entwicklungsgesellschaft (AIEG). Der Dreck aber ist geblieben. Erst im April war die alte Empfangshalle grob gereinigt worden und wenig später erneut von Taubenkot verschmutzt und mit Müll übersät (die OVZ berichtete). Seitdem wenden sich OVZ-Leser beinahe wöchentlich an die Redaktion, um ihren Unmut über die Zustände im Bahnhof und auf den Bahnsteigen zu bekunden. Die meisten schämen sich nach eigenem Bekunden dafür, wie Altenburg seine Gäste empfängt.

Oberbürgermeister stellt Ultimatum

Ein Dauer-Zustand, den auch OB Neumann nicht länger hinnehmen will. Er will vor allem vom Eigentümer fordern, sich deutlich mehr und nachhaltig um die Sauberkeit zu kümmern. Das kündigte Neumann kürzlich vor der Presse an. Vor allem durch den Taubenkot sieht er die Substanz des historischen Gebäudes bedroht, das 1878 erbaut wurde. Am 12. Juni will der Rathauschef ein letztes Mal mit Aedificia-Geschäftsführer Stefan Steinert sprechen und dort hören, wie dieser in Zukunft das Problem lösen will. Im April hatte Steinert angekündigt, das Taubenproblem mit „extrem starken automatischen Türschließern“ lösen zu wollen. Umgesetzt sind diese Pläne noch nicht. Ausgeschlossen hatte der neue Eigentümer, ständig Geld für Reinigungen auszugeben. Stattdessen mahnte er die Altenburger zu mehr Sauberkeit.

Rechtliche Prüfung nötig

Das ist Neumann aber offensichtlich zu wenig. Sollte sich an der Haltung des Geschäftsführers nichts Grundsätzliches ändern, kündigte der OB an, die Reinigung des Gebäudes zeitnah durch die Stadtverwaltung zu beauftragen und dies der Aedificia in Rechnung zu stellen. Diese rigorose Handhabung müsse jedoch noch rechtlich geprüft werden, sagte Neumann. Das Gespräch zuvor am 12. Juni sei die letzte Gelegenheit, die Sache einvernehmlich zu lösen.

Allerdings ist eine Zwangsreinigung rechtlich problematisch, braucht als Grundlage eine akute (Gesundheits-) Gefahr, mehrfache erfolglose Mahnungen und kommt daher nur als letztes Mittel in Betracht. Zumal Aedificia im April grob und vor knapp zwei Wochen noch einmal gründlicher hat reinigen lassen. Im Ergebnis ist es nach Einschätzungen von Altenburgern und Gästen zwar etwas besser, aber noch weit entfernt von gut, weil nach wie vor Müll herumliegt.

Auch Verwaltung mit Versäumnissen

Da sich das Empfangsgebäude in Privatbesitz befinde, habe die Stadt da keine Möglichkeit, selbst zu reinigen, führte Neumann auf die Nachfrage eines Bürgers im Stadtrat aus und schwächte seine Drohung damit ab. Zudem stellte sich dort auch heraus, dass sich die Verwaltung bisher – entgegen der Anregung von Stadtratschef Alexander Büring (CDU) – auch noch nicht mit der Bahn wegen des Schmutzes in Verbindung gesetzt hat. Dies versprach der zuständige Bürgermeister Frank Rosenfeld (SPD) nun aber nachzuholen und will wegen der Tauben auch das Veterinäramt hinzuziehen.

Bei seinem letzten Besuch auf dem Bahnhof „war ich erschüttert“, so Neumann weiter. „Es ist eine Katastrophe, was den Fahrgästen im Bahnhof zugemutet wird.“ Dreck auf Bahnhöfen sei allerdings kein spezifisches Altenburger Problem. Ihm seien „mindestens 48 Städte in Deutschland bekannt“, denen es ähnlich gehe und die schon länger versuchten, das Problem zu lösen. „Wir müssen sehen, wie wir uns vereinbaren“, schlug er im Stadtrat sanftere Töne in Richtung des Bahnhofseigentümers an.

Eigentümer setzt Pläne bislang nicht um

Aedificia ist im Leipziger Umfeld an mehreren Orten aktiv. Die Gesellschaft mit Sitz in Frankfurt/Main hat unter anderem das Bahnhofsgebäude in Borna erworben und ist auch im Besitz des Unteren Bahnhofs in Delitzsch.

Den Altenburger Bahnhof mit seinem Empfangsgebäude und dem angrenzenden Parkplatz in der Eisenbahnstraße hatte die Deutsche Bahn (DB) im Dezember 2017 verkauft. Aedificia hat vor, dort eine Bäckerei und gastronomische Einrichtungen unterzubringen. Für das übrige Gebäude seien Nutzungen wie eine Kita, eine Kurzzeitpflege, eine Apotheke oder eine Reinigungsannahme denkbar, hatte der Geschäftsführer erklärt. Umgesetzt davon ist noch nichts. Es werde einige Jahre brauchen, um den Standort wieder in das Licht zu rücken, in das er gehöre. „Wir können auch nicht hexen“, sagte Steinert.

Von Jens Rosenkranz