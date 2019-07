Altenburg

Gute Nachrichten im Grüntaler Weg: Im Zuge der laufenden Tiefbauarbeiten des Wasserver- und Abwasserentsorgungsbetriebes Altenburg (Waba) hat Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) 70 000 Euro locker gemacht, um die Straße am Friedhof großflächig neu zu asphaltieren. Das Geld sei durch Umschichtung im aktuellen Haushalt freigelenkt worden, erklärte Neumann. „Es wird keine komplette Decke, aber bis auf den Rand eine glatte Fläche.“ Dies gelte für die kompletten 500 Meter vom Grüntaler Weg 47 bis zum Rosenweg.

Ohne Geld der Stadt wäre nur Kanaltrasse gemacht worden

Ohne das Geld der Stadt hätte der Waba nur das Teilstück der Straße verschließen und mit neuem Bitumen versehen können, was durch die Öffnung für die neuen Rohre und Leitungen entstanden wäre, hieß es aus der Stadtverwaltung weiter. Demnach wäre der nördliche Seitenstreifen des Grüntaler Wegs in einem schlechten Zustand geblieben. Zudem dürfen sich die Anwohner über ein Trennsystem freuen. So werden Regen- und Schmutzwasser nach Abschluss der aufwendigen Waba-Maßnahme, die für Mitte September geplant ist, getrennt abgeleitet.

Laut Stadt kommen die Arbeiten aktuell planmäßig voran. Deswegen ist der Grüntaler Weg zwischen Blumenstraße und Rosenweg voll gesperrt (die OVZ berichtete). Die Arbeiten im unteren Abschnitt sind mittlerweile bis auf Kleinigkeiten in den Randbereichen abgeschlossen. Zuletzt wurde der Bereich bis zur Blumenstraße asphaltiert. Das Projekt, das seit Ende des Vorjahres läuft, kostet insgesamt rund eine Million Euro.

Von Thomas Haegeler