Die Weichen für die neue Kulturstiftung Mitteldeutschland Schlösser und Gärten (KMSG) sind gestellt: Der Bund und die Länder Thüringen und Sachsen-Anhalt wollen insgesamt 400 Millionen Euro Investitionskosten und dauerhaft jährlich bis zu 60 Millionen Euro Betriebskosten in die Stiftung einbringen. Der Sitz der Mammut-Einrichtung steht – zur Hälfte – ebenfalls schon fest: Halle an der Saale. Der zweite Sitz soll in Thüringen liegen – und da gibt es für Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) nur eine Möglichkeit: Altenburg.

Das Schloss biete Platz für eine Stiftung

„Die über 1025-jährige Residenzstadt Altenburg ist der ideale Thüringer Standort für die Hauptverwaltung der geplanten Kulturstiftung“, sagte er am Mittwoch in einer Presseerklärung. Das Altenburger Residenzschloss sei ohne Frage eines der schönsten Schlösser des Freistaats, biete genügend Platz und sei renovierungsbedürftig, so dass die Kulturstiftung mit der „Eroberung“ ihres neuen Amtssitzes zugleich den Stiftungsauftrag erfülle.

Zentrale Lage der Stadt punktet

Ein weiterer Pluspunkt für einen Stiftungssitz in Altenburg wäre nach Ansicht des Oberbürgermeisters die Lage Altenburgs im Dreiländereck Sachsen/ Sachsen-Anhalt/ Thüringen, sodass der Stadt und der sie umgebenden Region eine wichtige Scharnierfunktion zufalle. Nicht zuletzt eine klare strukturpolitische Entscheidung zugunsten der östlichsten Kreisstadt Thüringens sollte dazu führen, inzwischen öffentlich gewordene Überlegungen des Chefs der Staatskanzlei, den Thüringer Sitz nach Rudolstadt zu geben, nochmals zu überdenken, findet Neumann.

Rudolstadt und Gotha mischen mit

In Rudolstadt hat die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten ihren Sitz, die mit der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt in der neuen Stiftung aufgehen soll. Aber auch Gotha, Sitz der Stiftung Schloss Friedenstein, hat bereits Interesse angemeldet.

Neumann geht davon aus, dass der Freistaat die Kulturstadt Altenburg zum Thüringer Standort der Hauptverwaltung ernennen wird. Neben der historischen Bedeutung als Kaiserpfalz und für die Gründung der Länder Sachsen und Thüringen spreche für Altenburg, dass die Stadt und der Landkreis Altenburger Land mit der beabsichtigten Übertragung großer Liegenschaften wie dem Lindenau-Museum, den Roten Spitzen und dem Schloss-Ensemble mit Residenzschloss, Schlosspark, Marstall, Alter Försterei sowie Teehaus und Orangerie beträchtliches Vermögen in die Stiftung einbringen wollen. Allerdings ist diese Überführung der Altenburger Schätze auch umstritten.

In einem Schreiben, das in der Vorwoche an den Chef der Thüringer Staatskanzlei, Minister Benjamin-Immanuel Hoff, übermittelt wurde, habe Oberbürgermeister Neumann für seinen Standpunkt geworben.

