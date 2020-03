Bereits seit den 1990ern ist das Kinder- und Jugendhaus in Altenburg-Nord ein beliebter Anlaufpunkt für Heranwachsende. Unter Aufsicht von Streetworkern verbringen Mädchen und Jungen dort gern ihre Nachmittage. Jetzt gibt es in der Einrichtung in Trägerschaft der Johanniter eine weitere Möglichkeit für die jugendlichen Gäste, ihren Interessen nachzugehen.