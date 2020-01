Altenburgs Schlosskirche wird mit Bauzaun gesichert

Altenburg

Aufsehen herrschte am Freitagvormittag unter Besuchern, die den Weg aufs Altenburger Schloss angetreten hatten: Entlang der Schlosskirche wurde von Helfern ein Bauzaun errichtet, ein mehrere Meter breiter Bereich dadurch abgetrennt. Was war passiert?

Fassadenelemente drohen sich zu lösen

Der Grund ist ein durchaus ernster, wie Thomas Knechtel, Sachgebietsleiter Liegenschaften auf OVZ-Anfrage erläutert. Bereits vor gut einer Woche habe es eine erste Fassadenbefahrung an dem historischen Gebäude gegeben. Im Ergebnis sei festgestellt worden, dass einige Elemente der Fassade – Knechtel spricht konkret von den großen Strebenpfeilern – durch die Witterung in Mitleidenschaft gezogen wurden und nun drohten, sich zu lösen. Ein Befund, den eine weitere Befahrung am Donnerstag erhärtet hätte.

„Auf dieser Basis mussten wir handeln. In Abstimmung wurde daher entschieden, den Zaun zu errichten, um Passanten und Besucher zu schützen“, so Knechtel. Bis auf weiteres sei es zudem Anwohnern, Mietern und Angestellten untersagt, mit ihren Fahrzeugen auf den Schlosshof zu fahren. Ein Besuch der Ausstellungen im Museum sei aber weiterhin möglich.

Freie Fahrt für die Retter

Nicht davon betroffen sind Feuerwehr und Rettungsdienste, wie Altenburgs Wehrchef Meik Zimny erklärt. „Die Schlosseinfahrt gilt von je her für Last- und Einsatzfahrzeuge wegen ihrer Enge als neuralgischer Punkt. Deshalb sind wir mit der Drehleiter angerückt, um auszuloten, wie der Zaun stehen muss, um die Einfahrt zu sichern.“

Neumann : Sanierung noch ungewiss

Auch Oberbürgermeister André Neumann hat die Situation im Blick: „Vorerst handelt es sich um eine Notsicherung. Der Bauzaun ist provisorisch und soll durch einen Tunnel ersetzt werden, den dann auch wieder Fahrzeuge passieren können.“ Wann die richtige Sanierung erfolgt, sei derzeit noch unklar. „Dafür braucht es genauere Untersuchungen, die aber zeitnah erfolgen sollen.“

Von Bastian Fischer und Jörg Wolf