Altenburgs Schlossorganist Felix Friedrich feiert 75. Geburtstag

Altenburg

Blickt man auf die Vita von Felix Friedrich, wird eines sofort klar: Langweilig wurde ihm bisher nicht und dürfte es auch weiterhin nicht werden. Dazu hat er einfach viel zu viel zu tun. Schlossorganist, Musikwissenschaftler, Autor von Fachliteratur und zahlreichen Konzertkritiken, auch für die Osterländer Volkszeitung, treibende Kraft hinter der Thüringischen Orgelakademie, oft und gern gebuchter Gastorganist – bei all der Fülle an Tätigkeiten wundert es fast, dass sich überhaupt noch freie Fleckchen im Friedrich’schen Terminkalender finden lassen.

Erster Tastengriff mit zehn Jahren

1945 im Kreis Döbeln geboren, verschlug es den passionierten Musiker im September 1971 in die Skatstadt. Dabei war lange gar nicht klar, dass die Musik einmal solchen Einfluss auf sein Leben nehmen würde. Mit zehn Jahren nahm Felix Friedrich erstmals vor der Klaviertastatur Platz, mit sechzehn folgte der erste Griff in die Orgeltasten, ein Studium in Kirchenmusik, Orgel und Cembalo in Dresden und Weimar folgte – und es begann die Liebe zu einem Instrument, die ihn bis heute nicht losgelassen hat.

Auch verschiedene Bücher gehen auf das Konto von Felix Friedrich. Quelle: Mario Jahn

Faszination Orgel

„Die Orgel ist nicht nur das größte Musikinstrument, das es gibt, sie ist auch eines der ältesten, die wir haben. Die aufwendige Technik, das klangliche Erlebnis ist jedes Mal anders, bleibt immer spannend“, beschreibt Friedrich seine Faszination. Und es sind Worte, die aus seinem Mund durchaus Gewicht entfalten, hat er doch im Laufe seiner Karriere an unzähligen Orgeln Platz genommen – in Thüringen, in der gesamten Republik und weltweit. Historische Instrumente waren ebenso dabei, wie topmoderne Vertreter ihrer Gattung, an denen man sich beinahe „wie im Cockpit eines Flugzeugs“ fühle. Kaum eine Orgel allerdings dürfte es ihm so angetan haben wie die Trost-Orgel in der Altenburger Schlosskirche – die es ohne ihn in ihrer heutigen Form wohl auch gar nicht mehr gäbe.

Kampf um die Trost-Orgel

„Über einen Professor war ich damals, 1971, auf eine Klavierlehrer-Stelle an der Altenburger Musikschule aufmerksam gemacht worden und hatte auch gehört, dass es hier diese besondere Orgel gibt“, erinnert sich Friedrich zurück. Als er das Instrument erstmals zu Gesicht bekam, präsentierte es sich in erbärmlichem Zustand. „Die Orgel war komplett heruntergewirtschaftet und überhaupt nicht mehr spielbar. Zudem war auch noch das Dach in der Schlosskirche undicht, es regnete hinein.“

Friedrich war klar: Es musste etwas geschehen. Doch beim Rat der Stadt stieß er mit seinem Appell für eine Restaurierung auf taube Ohren. „Dabei hing das Vorhaben nicht einmal am Geld, es gab schlicht keine Baukapazitäten“, beschreibt er die Situation. Aufstecken kam für ihn allerdings nicht in Frage, „ich habe den Rat ab dann regelmäßig damit genervt“, berichtet er.

Die Restaurierung der Trost-Orgel in der Altenburger Schlosskirche ist eines von Felix Friedrichs größten Verdiensten. Quelle: Mario Jahn

Der Durchbruch kam zum 1000-Jährigen

Der Durchbruch kam schließlich in Form eines geschichtsträchtigen Ereignisses: 1976 stand das 1000-jährige Jubiläum der Skatstadt an, das mit viel Pomp gefeiert werden sollte. „Dabei fiel den Verantwortlichen auf, dass man gerade im kulturellen Bereich nur wenig zu bieten hatte und die Orgel rückte wieder in den Blickpunkt.“ Als dann auch noch realisiert wurde, dass man es nicht mit einem kirchlichen Instrument im engeren Sinne, sondern mit einem Kulturdenkmal zu tun hatte, ging plötzlich alles ganz schnell. „Am Ende standen sogar D-Mark für die Restaurierung zur Verfügung“, schmunzelt Friedrich noch heute. Eine Rolle dürfte auch der Fürspruch von Friedrichs altem Professor Johannes-Ernst Köhler gespielt haben, dessen Wort als Nationalpreisträger durchaus Gewicht hatte.

1976 konnte das runderneuerte Schmuckstück dann eingeweiht werden – allerdings nicht von Friedrich selbst. „Ich habe Professor Köhler den Vortritt gelassen. Er hatte mich schließlich überhaupt erst auf die Orgel aufmerksam gemacht.“

Ehrungen und Auszeichnungen

Über die Jahre konnte Felix Friedrich an vielen Punkten in und weit über die Skatstadt hinaus seine Spuren hinterlassen. Zahlreiche Verdienste gehen auf sein Konto, die im Lauf der Zeit auch entsprechend gewürdigt wurden: Neben dem Preis der deutschen Schallplattenkritik kann Friedrich auch auf die Ehrennadel des Landesmusikverbands Thüringen verweisen. Und seit 2006 ist er zudem Träger des städtischen Kulturpreises.

Am Sonnabend nun steht die nächste Feierlichkeit im Hause Friedrich an, wenn es gilt, seinen 75. Geburtstag zu feiern. Das, verrät der Jubilar vergnügt, geschieht allerdings in deutlich kleinerem Kreis, als man vielleicht annimmt. „Ich bin gar nicht da, um auch dem Ansturm ein wenig zu entgehen.“

Zur Thüringischen Orgelakademie – hier eine Aufnahme von 2018 – werden erneut zahlreiche Teilnehmer erwartet. Quelle: Mario Jahn

Die nächsten Höhepunkte stehen an

So ruhig wird es für Felix Friedrich dann im restlichen Jahr allerdings nicht: Für den Sommer ist bereits ein Orgelkonzert im Rahmen der Salzburger Festspiele geplant. Und wenig später steht bereits das nächste Jubiläum auf dem Programm: Zum 30. Mal geht im Spätsommer die Thüringische Orgelakademie über die Bühne.

Zuvor allerdings erfüllt sich Felix Friedrich einen lang gehegten Wunsch: Gemeinsam mit seiner Frau geht es auf Kreuzfahrt in die Karibik.

Von Bastian Fischer