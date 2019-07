Altenburg

Alexander Vogel konsumiert nicht nur Altenburger Geschichte. Er erforscht sie auch und versucht damit, durchaus noch vorhandene weiße Flecken zu füllen. Da ist beispielsweise der Maler und Bildhauer Otto Pech. Es gibt wohl keinen Künstler, der so eng damit in Verbindung steht, wie der 1950 verstorbene Pech, dessen Künstlername nur kurz „Pix“ war. Er liebte seine Stadt und gab ihr solche mittlerweile weltberühmten Beinamen wie „ Skatstadt“, die bis zum heutigen Tag im wahrsten Sinne des Wortes in aller Munde sind.

Künstler Otto Pech, genannt Pix. Quelle: Archiv Alexander Vogel

Fast völlig in Vergessenheit geraten war allerdings dessen letzte Ruhestätte auf dem Altenburger Friedhof. Ein Fall für Geschichtsforscher Vogel: Jetzt kann der Inhaber des Altenburger Traditions-Verlages sozusagen Vollzug melden, hat er doch die völlig zugewachsene Grabstätte wieder entdeckt. Sie lag ganz versteckt und war eigentlich gar nicht mehr sichtbar, weil völlig zugewachsen. Auch der Grabstein fehlte komplett.

Nur noch der Sockel ist vorhanden

Das einzige, was noch vorhanden war, war der Sockel, auf dem der Gedenkstein einst stand. Vogel, der gemeinsam mit Museumswissenschaftlerin Renate Reinhold auch ein umfangreiches Werk über das Leben und Schaffen des Künstlers verfasst hat, organisierte auch die jüngste Weihnachtsausstellung im Schloss zum Thema Kunsthütte maßgeblich mit, zu deren Initiatoren Pech einst gehörte. „Und deshalb recherchiert man immer weiter und dringt immer tiefer in die Materie ein“, so Vogel. Und jetzt ist sie quasi wiederentdeckt, die letzte Ruhestätte des so bedeutenden Künstlers.

Vergessenes Grab

Für Alexander Vogel ist das eigentlich ein Unding, dass dieses Grab derart in Vergessenheit geraten konnte. Denn Otto Pech ist einer der bekanntesten Maler und Bildhauer aus Altenburg, der „seiner“ Stadt viel hinterlassen hat. Fast die gesamte Zeit seines Lebens von 1882 bis 1950 verbrachte er in Altenburg. Die Spuren, die er in der Stadt und darüber hinaus hinterließ, sind vielfältig und bis heute für jedermann gut sichtbar.

Das beliebte Kartenspiel „Schwarzer Peter“ wurde von Otto Pech kreiert. Quelle: Archiv Alexander Vogel

Da ist unter anderem das Quartettspiel „Schwarzer Peter“, dass Pix höchstselbst erfunden hat und das bis zum heutigen Tag in aller Welt gern gespielt wird. Ein Zufall ist ebenso wenig, dass Pech auch den Beinamen Skatmaler trägt: „Beispielsweise hat er die Skatheimat auf dem Altenburger Schloss gestaltet. Auch im Ratskeller hat er bei der Wandgestaltung mit Hand angelegt“, berichtet Vogel.

Pix gestaltete auch andere Steine

Der Geschichtsforscher fand nicht nur das Grab des Künstlers auf dem hiesigen Friedhof. Dort stehen noch einige weitere Grabmale, die Pix gestaltet hat. Unübersehbar ist dort beispielsweise jene letzte Ruhestätte vom einstigen Chef der Altenburger Spielkartenfabrik Paul Flemming, mit dem Pix eng befreundet war. Bei seinen Recherchen vor Ort fand Alexander Vogel auf dem Friedhof noch ein weiteres kleineres Grab – jenes des Kindes Wolfram Sachse, dem Sohn von Walter Sachse – dass Otto Pech gestaltet hatte. Ganz typisch im Stil aus Beton, so wie zu Beginn des 20. Jahrhunderts oft solche Erinnerungssteine gestaltet wurden.

Eine würdige Erinnerungsstätte soll her

Zumindest einen provisorischen Stein hat Alexander Vogel am Grab Otto Pechs vorerst aufgestellt. Quelle: Mario Jahn

Dass nun ausgerechnet die letzte Ruhestätte von Otto Pech in einem so miserablen Zustand ist, ärgert auch den 41-Jährigen. „Bis vor ein paar Wochen wussten wir ja gar nicht, wie der Grabstein aussah, weil wir nicht einmal ein Foto davon hatten.“ Das Problem hat sich mittlerweile auch dank Vogels Recherchen gelöst: Eine alte Aufnahme des Grabs, in dem bis heute Pix und seine schon Jahre zuvor verstorbene Frau ruhen, ist wieder aufgetaucht. „Das Foto hat vermutlich Pix selber gemacht, nachdem seine Frau dort ihre letzte Ruhe gefunden hatte“, mutmaßt Vogel. Über weitere Aufnahmen würde er sich aber auf jeden Fall freuen.

Neuer Stein soll her

Alexander Vogel, der sich im Zusammenhang mit der Suche nach dem Grab ganz herzlich für die gute Unterstützung durch die Friedhofsverwaltung sowie die Kommune bedanken möchte, will die letzte Ruhestätte aber wieder herrichten und komplettieren. Einfach, damit Altenburgs berühmtem Skatmaler auch würdig gedacht werden kann. Einen provisorischen Stein nebst Erinnerungstafel hat Vogel mittlerweile wieder aufstellen lassen. Und vielleicht ist es sogar möglich, den verschwundenen historischen Stein wieder auferstehen zu lassen. Dafür bräuchte es aber Spenden.

Ein Leben für die Kunst und seine Skatstadt: Otto Pech, alias Pix geboren am 4. September 1882 am Rossplan in Altenburg nach dem Schulbesuch arbeitete er als Skribent und Reisebegleiter beim Botaniker Dr. Benecke durch Empfehlung erhielt er ein Stipendium zur Aufnahme an der Königlichen Münchner Kunstgewerbeschule 1898 bis 1903 wurde er in Zeichnen und Bildhauerei ausgebildet während der Schulzeit schuf er unter anderen eine Reliefplastik Herzog Ernst I. von Sachsen-Altenburg zu dessen 50.Regierungsjubiläum 1903 und nahm am Wettbewerb für den Skatbrunnen teil, aus welchem er als einer der drei Sieger hervorging 1903 schloss er der Ausbildung als Meisterschüler ab es folgten Lehr- und Wanderjahre mit Stationen unter anderem in Lichte, Oeslau bei Coburg und Karlsruhe in dieser Zeit heiratete er 1904 seine aus Altenburg stammende Frau, gefolgt von der Geburt seiner beiden Kinder Otto August (1905) und Eva (1909) schließlich kehrte er 1906, trotz vieler lukrativer Angebote, in seine geliebte Heimatstadt zurück hier arbeitete er in den Kunstgewerblichen Metallwerkstätten Otto Seyffart und fertigte Entwürfe auf Augenhöhe mit Henry van der Velde 1905 und 1906 erfolgten gefördert durch die Lindenau-Zachsche Stiftung Studienreisen nach Italien 1908 machte er sich als Bildhauer und Grafiker selbstständig im selben Jahr erfolgte die Ausgestaltung eines großen Wikingerfestes auf dem Großen Teich und die Gründung der Grafschaft Luxenburg (einer lustigen Gesellschaft in Gündels Weinstuben), außerdem war er Mitglied im Altenburger Kunstgewerbe-Verein 1909 wurde er Kustos am Lindenaumuseum 1913 ist er künstlerischer Beirat am Theater 1915 bis 1918 wird er während des 1.Weltkrieges zum Kriegsdienst einberufen und kommt unter anderem in Russland zum Einsatz nach dem Krieg ist er 1919 Gründer der Altenburger Kunst-Hütte und über Jahre ihr Vorsitzender 1920 wird er Mitglied in der Freimaurerloge „Archimedes zu den drei Reißbrettern“ er schuf Bauschmuckelemente und ein Bildnissrelief der Herzogin Agnes für die Agneskirche, arbeitete mit Alfred Wanckel an der künstlerischen Gestaltung des Bismarckturms weitere Arbeiten sind das Bauernfries im Ratskeller, Kriegsdenkmäler, Notgeld für Altenburg und andere Städte, darunter für Schmölln und Schönebeck ab 1919 arbeitete er bis zu seinem Tod mit der Altenburger Spielkartenfabrik zusammen – neben dem Schwarzen Peter gibt es zahlreiche von ihm gestaltete Kartenspiele er gestaltete die Deutschen Skatkongresse in Altenburg und mit Julius Benndorf die Skatheimat auf dem Schloss (Keimzelle des Skatmuseums) er „verpasste“ Altenburg den Namen Skatstadt und war weltweit als Skatmaler bekannt 1941 starb seine Frau, für die er die Grabstelle fertigte 1945 wurde er beim Einmarsch der Amerikaner aus seinem Wohnhaus und Atelier geworfen die letzten Jahre waren von Notunterkunft, verweigerter Pension und gesundheitlichen Problemen geprägt, nur durch seine zahlreichen Freunde und seinen Humor konnte er sich arbeitend bis zum letzten Tag über Wasser halten er starb am 3. August 1950 in Altenburg

Von Jörg Wolf