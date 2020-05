Altenburgs Tierheim muss wegen Corona den Gürtel enger schnallen

Altenburg

Die Corona-Krise hinterlässt tiefe Spuren im alltäglichen Leben. Und sie beeinflusst nicht nur den Menschen, sondern auch viele Vierbeiner. So auch die Tiere im Altenburger Tierheim. Doch eigentlich treffe die Krise alle vereinsbetriebenen Tierheime, sagt Tierärztin und Vorsitzende des Tierschutzvereins Altenburg und Umgebung, Sibylle Börngen.

Finanzierung beruht auf mehreren Säulen

„Es ist vom Grundsatz her so, dass die Tierheimfinanzierung auf mehreren Säulen beruht“, erklärt sie. Zum einen würden Städte und Gemeinden einen Beitrag leisten, der etwa die Hälfte des Jahresbudgets eines Tierheims bilde. „Fundtierverwahrung ist eine hoheitliche Aufgabe. Dafür, dass die Tierheime diese Aufgabe für die Städte und Gemeinden im Kreis übernehmen, gibt es eine entsprechende Pauschale“, so Börngen.

Der andere Teil der Finanzierung, der die ideelle Arbeit des Tierschutzvereins ausmacht – also alles, was außerhalb des direkten Grundtierbereichs liege –, müsse selbst erwirtschaftet werden. „Normalerweise geht das über die Schutzgebühren bei vermittelten Tieren. Bestimmte Aktionen, wie das Tierheim- oder das Adventsfest, und Spenden bringen auch einen enormen Teil ein“, sagt die Tierärztin. Der eigenerwirtschaftete Anteil breche nun den Tierheimen in der Corona-Krise weg.

Spenden werden geringer ausfallen

Veranstaltungen fallen aus, das Tierheim ist für Besucher geschlossen. „Dadurch sind die Tiervermittlungen extrem runtergefahren“, bedauert Börngen. Auch die Betreuung von Haustieren falle dieses Jahr aus, da durch die Schutzmaßnahmen niemand mehr wegfahre, so die Tierärztin. Sie erwartet, dass auch die Höhe der Spenden abnehmen werde. „Die Menge der gespendeten Mittel hängt davon ab, wie es der Bevölkerung geht.“ Da viele Menschen im Laufe der Krise Einbußen erleiden, sei absehbar, dass die gespendeten Summen geringer ausfallen. Bei den regelmäßigen Spenden könne sie bislang aber noch keine massiven Einbrüche feststellen.

Derzeit weniger Personal

Jennifer Rabsahl ist Vollzeitangestellte im Tierheim Altenburg. Quelle: Mario Jahn

Da ein erheblicher Teil der verfügbaren Mittel fehle, müsse im Tierheim das Personal reduziert werden, sagt Börngen. Wo normalerweise eine Person in Vollzeit und zwei Teilzeitbeschäftigte die Tiere betreuen, ist aktuell nur eine Vollzeitstelle besetzt. Jennifer Rabsahl kümmert sich nun fast alleine um die Tiere. An ihrer Seite ist aber auch noch ihr Partner, der derzeit ohne Bezahlung mitmacht. Zwei Mitarbeiter seien über ein Projekt des zweiten Arbeitsmarktes im Tierheim tätig. Außerdem gibt es zwei Bundesfreiwilligendienst-Leistende und eine junge Frau, die ein Freiwilliges ökologisches Jahr absolviert. Weitere Hilfe gibt es von fünf Helfern aus Förderprogrammen.

„Selbst wenn die Maßnahmen irgendwann im Herbst gelockert werden, wird es durchaus lange brauchen, bis sich die Situation wirklich erholt“, prognostiziert Sybille Börngen. Das Tierheim, wo aktuell auch gebaut wird, werde wahrscheinlich längerfristig an den Einbußen zu knabbern haben, sagt sie.

