Altenburgs Verlust weiterer Ausbildungszweige ist eine Frechheit

Altenburg

Jetzt sind sie endgültig außer Rand und Band, die politischen Führungen von Kreis und Land. Anders kann es nicht erklärt werden, dass das Erfurter Bildungsministerium den Wegfall weiterer Ausbildungszweige an hiesigen Berufsschulen als mit dem Altenburger Land einvernehmlich abgestimmte Kompromisslösung bezeichnet, während die Kreisverwaltung genau das verneint und Landrat Uwe Melzer (CDU) von den Streichungen nichts weiß.

Ergebnis beschleunigt demografische Abwärtsspirale

Für das Ergebnis ist es allerdings unerheblich, wer hier an Wahrnehmungsstörungen, Realitätsverlust und Informationsdefizit leidet oder wer schlicht lügt. Denn unterm Strich bleibt es schlecht. Da haben Ilona Jurk (Grüne) und Christoph Zippel (CDU) Recht: Die Streichpläne sind Gift für den äußersten Osten Thüringens, weil sie eine ganze Region auf Raten sterben lassen. Denn mit einem immer dünner werdenden Angebot an Ausbildungsmöglichkeiten gehen nicht nur junge Leute weg, sondern es kommen auch keine neuen hinzu. Ohne sie fehlt es aber an Kindern und die demografische Abwärtsspirale dreht sich immer schneller.

Ansatz sinnvoll, Umsetzung schlecht

Nur um nicht falsch verstanden zu werden: Die Pläne des Landes, sinkenden Schülerzahlen, zu kleinen Klassen und fehlenden Lernkräften mit einer Konzentration an landesweiten oder länderübergreifenden Schwerpunktschulen zu begegnen, ist durchaus sinnvoll. Aber bitte nicht immer nur zugunsten der Thüringer Oberzentren und zulasten ländlicher Gebiete wie dem Altenburger Land.

Landesweite Fachklassen wichtiger als Millionen für Kulturtempel

Würden Bodo Ramelow, Helmut Holter (beide Linke) und Co. ihre Worthülsen von der Stärkung des ländlichen Raums wirklich ernst meinen, hätten sie landesweite oder länderübergreifende Fachklassen in Altenburg konzentriert und nicht dafür gesorgt, dass hier weitere Ausbildungszweige verschwinden. Damit wäre der ohnehin strukturschwachen und überalternden Region mehr geholfen als mit Millionen für Theater oder Lindenau-Museum. Denn davon allein kommen keine jungen Leute her. Auch deswegen ist der weitere Verlust von Ausbildungen eine Frechheit.

Von Thomas Haegeler