Altenburgs ehemaliger Werbegemeinschaftschef Wolfgang Krause gestorben

Altenburg

Er hat seiner Heimatstadt wunderbare Adventsschauen, gemeinsam mit Peter Müller drei spektakuläre Modebälle sowie die noch heute megaerfolgreiche Frühlingsnacht geschenkt. Denn Wolfgang Krause war Altenburger mit Leib und Seele und immer für eine gute Idee zu haben – sei deren Umsetzung noch so aufwändig. Am Donnerstag ist der ehemalige Kommunalpolitiker und langjährige Vorsitzende der Werbegemeinschaft nach kurzer schwerer Krankheit gestorben. Er wurde 71 Jahre alt.

Krause leitete die Händlergemeinschaft von 1998 bis 2007 – es war mit Blick auf die zahlreichen unvergessenen Aktionen deren erfolgreichste Zeit. Das Zusammenstehen der Geschäftsleute lag ihm besonders am Herzen, weshalb er sich für die Vereinigung mit der Interessenvertretung Baderei stark machte. In Erinnerung bleiben zudem die großen Modebälle 2006, 2007 und 2012, wo er Mitorganisator beziehungsweise Mitveranstalter war. Drei Events mit einer riesigen Publikumsresonanz.

Kommunalpolitiker mit Sitzen in Stadtrat und Kreistag

Aber auch in der Kommunalpolitik mischte der Skatstädter mit. Er saß von 2009 bis 20014 im Altenburger Stadtrat, erst für die FDP, dann nach einem Fraktionswechsel für die SPD. Für die Sozialdemokraten hatte er von 2012 bis 2014 als Nachrücker zudem ein Kreistagsmandat. 2019 trat er noch einmal auf der Liste von Pro Altenburg für den Stadtrat an. „Ich möchte nicht länger tatenlos zusehen, wie mein Lebenswerk zerstört wird. Ich will den Händlern über die Bürgerbewegung wieder ein Sprachrohr geben“, begründete er vor zwei Jahren seine Kandidatur. Dass er das Mandat um lediglich drei Stimmen verpasste, schmerzte ihn.

Seine berufliche Heimat hatte der gelernte Werkzeugmacher viele Jahre in der „Omega“ gefunden, dem führenden Staubsauger-Produzenten der DDR. Ironie des Schicksals: Nach der Wende musste er den Betrieb als Geschäftsführer abwickeln. Wolfgang Krause machte sich mit einem Weinhandel selbstständig. Es war der Grund seines Eintritts in die Werbegemeinschaft.

Von Ellen Paul