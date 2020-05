Altenburgs einziges öffentliches Innenstadt-WC ist seit Wochen defekt

Altenburg

Seit Wochen gesperrtist das öffentliche WC am Kornmarkt in Altenburg gleich hinterm Rathaus. „ Toilette defekt“ verkündet dort ein Schild. Da das Örtchen hinterm Rathaus die einzige Möglichkeit in der Altenburger Innenstadt ist, um bestimmte menschliche Bedürfnisse zu befriedigen, sorgt die Schließung für ziemlichen Unmut. Gut zu vernehmen war der Ärger besonders auf den in jüngster Zeit wieder gut besuchten Mittwochs-Märkten.

Die Ursache für die lang andauernde Schließung liegt laut Rathaus-Pressesprecher Christian Bettels im Vandalismus begründet. Unbekannte hatten Ende März die Eingangstür mutwillig zerstört. Der Schaden konnte erst in der Vorwoche behoben werden. Es seien Kosten in Höhe von 1500 Euro entstanden. Ab dem heutigen Mittwoch – und damit pünktlich zum Markttag in dieser Woche werde das WC aber wieder geöffnet, kündigte Bettels an.

Von Ellen Paul