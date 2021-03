Altenburg

Mit Leuten ins Gespräch kommen, Vorurteile abbauen, ein Netzwerk unter Gleichgesinnten schaffen: Darum soll es gehen beim ersten Christopher Street Day (CSD) in Altenburg. Für den 10. Juli steht die Veranstaltung mit den Regenbogenflaggen nun im Kalender. „Für uns wird es jetzt ernst und wir gehen ins Detail“, sagt Mitorganisator Torge Dermitzel.

Bereits seit Herbst vergangenen Jahres laufen die Vorbereitungen für das Ereignis, das die Rechte von Schwulen, Lesben, Bisexuellen und transidenten Menschen in den Mittelpunkt rückt (die LVZ berichtete). „Wir werden ein buntes, offenes Fest für Diversität, Offenheit und Akzeptanz kreieren und einen Tag mit Demo und Abschlusskundgebung auf dem Altenburger Markt gestalten.“ Geplant sind unter anderem Infostände von Vereinen und Initiativen sowie ein Bühnenprogramm mit Poetry Slam und einer Moderation der bekannten Kabarettistin und Autorin Victoria Helene Bergemann.

Ablehnung und Morddrohungen

Was nach Begegnung und Lebensfreude klingt, ruft im Vorfeld allerdings auch Gegenteiliges hervor: Ablehnung und Morddrohungen. Schon im Herbst hatte Torge Dermitzel über Anfeindungen berichtet – inzwischen habe die Intensität verbaler Übergriffe zugenommen. Stumpfe Beleidigungen seien noch die mildeste Form dessen, was ihm in sogenannten sozialen Medien wie Instagram um die Ohren gehauen werde. „Ich nehme das ernst“, sagt der CSD-Aktivist. Auf Strafanzeigen bei der Polizei verzichte er jedoch inzwischen. „Diesen Weg bin ich einmal in meiner alten Heimat Schleswig-Holstein gegangen und musste mich rechtfertigen. Ich müsse mit so was rechnen, hieß es.“

10. statt 3. Juli

Umso mehr ist es Dermitzel und seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern ein Anliegen, mit dem Christopher-Street-Day in Altenburg ein neues Publikum zu erreichen. Allerdings habe es mit der Stadtverwaltung „Krach“ gegeben wegen unterschiedlicher Terminvorstellungen. Das CSD-Bündnis, dem unter anderem die Junge Gemeinde der Evangelischen Kirche und die Stadtmensch-Projekteure angehören, hatte auf den 3. Juli als Veranstaltungstag fokussiert. Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann (CDU) äußert sich überrascht über die Misstöne. „Für den 3. Juli ist seit rund einem Jahr ein Streetfoodfestival auf dem Markt angemeldet. Deshalb hat die Verwaltung den 10. Juli vorgeschlagen“, schildert er. Die Differenzen wurden nun geklärt, heißt es am Dienstag von beiden Seiten.

Rathauschef unterstützt den Aktionstag

Überrascht ist Neumann auch vom latenten Vorwurf Dermitzels, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Behörde dem CSD möglicherweise ablehnend gegenüberstehen. „Ich bin dem Vorwurf nachgegangen und habe Gespräche im Kollegium geführt.“ Eine ablehnende Haltung sei nicht festzustellen, sagt der Rathauschef. Und betont – wie bereits im Herbst – dass er hundertprozentig hinter dem Vorhaben stehe. Auch das Anliegen der Veranstalter, einen Stadtratsbeschluss herbeizuführen, laut dem sich die Stadt offiziell zum CSD bekennt, sei mit den Fraktionsvorsitzenden besprochen worden.

„Der Regenbogen kennt kein Braun“

Für einen solchen Schritt müsse die Veranstaltung jedoch erst einmal anlaufen und in ihrer Ausgestaltung erlebbar werden. Gerade erst hat sie ein Motto bekommen: „Farbe bekennen – der Regenbogen kennt kein Braun“. Ein Signal gegen Rechtsextremismus soll es sein, begründet das CSD-Bündnis. André Neumann sieht die Politisierung mit Bedenken: „Dass das eigentliche Ansinnen des CSD, für Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung einzutreten, hinter ein politisches Motiv gestellt wird, finde ich schade.“

Von Kay Würker