Altenburgs früherer Bürgermeister Rolf Bräunig gestorben

Altenburg

Der frühere Bürgermeister Altenburgs, Rolf Bräunig, ist tot. Wie die LVZ am Dienstag aus gut unterrichteten Kreisen erfuhr, starb er bereits am Freitag nach langer schwerer Krankheit im Alter von 80 Jahren in einem Altenburger Pflegeheim. Bräunig, der von 1990 bis 2000 Stellvertreter des damaligen Oberbürgermeisters Johannes Ungvari ( CDU) war, hinterlässt seine Ehefrau sowie drei erwachsene Kinder und soll bereits Ende der Woche im engsten Familienkreis beigesetzt werden.

Ex-OB Ungvari verliert Freund und würdigt Kollegen

„Ich war mit ihm befreundet und habe zehn Jahre sehr gut mit ihm zusammengearbeitet“, sagte Ungvari am Dienstag auf Nachfrage und erinnerte sich daran, wie man 29. Mai 1990 gemeinsam ins Amt gekommen war. Noch unter Flagge der DDR habe man „bei null angefangen“, eine neue Struktur aufzubauen. Bräunig, damals SPD-Mitglied und zuvor laut Altenburger Stadtverwaltung beim Rat des Kreises im Bereich Berufsbildung beschäftigt, habe unter schwierigen Bedingungen die Bereiche Soziales, Kultur, Sport, Schulen und Kitas verantwortet. „Das hat er sehr zuverlässig und mit hohem persönlichen Einsatz getan und dabei großes Geschick und Organisationstalent bewiesen.“

Anzeige

Mitbegründer des Altenburger Schlossvereins

Für das ehemalige Residenzschloss engagierte sich Rolf Bräunig, hier 2010, über Jahre außerordentlich. Quelle: Mario Jahn

Wie weitere Wegbegleiter berichteten hielt der frühere Bürgermeister seinem Freund und Dienstherrn nicht nur den Rücken frei, sondern war federführend daran beteiligt, dass die sozialistisch geprägten Straßennamen verschwanden und Altenburg seine historischen wiederbekam. Zudem trat Bräunig bei den OB-Wahlen 1994 pro forma gegen Ungvari an. Zwei Jahre später gründete er mit einem Dutzend Gleichgesinnter den Altenburger Schlossverein, in dem er sich über Jahre als stellvertretender Vorsitzender engagierte und dem er bis zuletzt angehörte. Darüber hinaus war er maßgeblich daran beteiligt, die Hospitalstiftung wieder zum Leben zu erwecken, gehörte der Freimaurerloge „Archimedes zu den drei Reißbretern an“ und engagierte sich auch im Verein Neue Arbeit.

Amtsübergabe und Rückzug aus Kommunalpolitik

Bräunigs vielleicht schwierigste Aufgabe war jedoch anno 2000 in Vertretung Ungvaris die Übergabe der Amtsgeschäfte an Michael Wolf (SPD), mit dem ihn wenig verband. Seine Entfremdung von der Sozialdemokratie gipfelte in seinem Parteiaustritt und in seiner Kandidatur für den Altenburger Stadtrat auf der Liste der Unabhängigen Wählervereinigung (UWG). Als Nachrücker gehörte er dem Gremium dann von 2002 bis 2004 noch einmal an. Danach zog er sich aus der Kommunalpolitik zurück und kümmerte sich umso engagierter um den Schlossverein.

„Ich habe ihn als jemanden kennen und schätzen gelernt, den ich immer um Rat fragen konnte“, sagte der aktuelle Schossvereinschef Frank Tanzmann am Dienstag hörbar betroffen von Bräunigs Tod. „Er hat die gute Entwicklung des Schlossvereins über Jahre maßgeblich mitgeprägt und sich darum verdient gemacht.“

Von Thomas Haegeler