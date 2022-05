Altenburgs größtes Wohnbau-Projekt: So läuft es in der Südstraße

Altenburg

Es geht voran bei Altenburgs aktuell größtem Wohnbau-Projekt. Knapp zwei Jahre nach dem Kauf eines Großteils der früheren Siedlung der Gemeinnützigen Aktiengesellschaft für Angestellten-Heimstätten (Gagfah) ist der Eigentümer ASE Real Estate in die Vermarktung der insgesamt 90 Wohnungen gestartet. Und: Gut vier Wochen nach Beginn der heißen Vertriebsphase meldet der Bauträger mit Sitz in Leipzig erste Erfolge aus der Südstraße.

10 Wohnungen verkauft, Reservierungen für 20 weitere

„Es wird glänzend angenommen“, sagt ASE-Geschäftsführer Klaus Hartrampf über das nun als „Südgärten Altenburg“ firmierende Projekt. „Heißt: Wir haben die ersten Wohnungen verkauft und reichlich Reservierungen.“ Konkret wechselten bereits 10 der 90 Einheiten den Besitzer, für rund 20 weitere haben sich Interessenten schon vormerken lassen. Und das bei Preisen ab knapp 4000 Euro je Quadratmeter für die fertigen 1,5- bis 4-Raum-Wohnungen mit Größen von 32 bis 104 Quadratmetern. Dabei sind allerdings einige steuerliche Vorteile drin, weil das Ensemble als Denkmal Abschreibungsmöglichkeiten bietet.

So sollen die Häuser der früheren Gagfah-Siedlung von der Altenburger Käthe-Kollwitz-Straße aus betrachtet aussehen, wenn sie fertig saniert sind. Eine Baugenehmigung gibt es schon. Quelle: ASE Real Estate

Baugenehmigung für Ex-Gagfah-Siedlung vorhanden

„Nachdem der avisierte Einzelinvestor abgesprungen war, sind wir direkt in den Einzelverkauf gegangen“, erklärt Hartrampf das Vorgehen. „Wir staunen selbst, wie gut das Projekt Südgärten ankommt.“ Und das trotz Corona-Pandemie. „Schließlich ging in den vergangenen zwei Jahren im Marketing nichts.“ So konnten Verkäufer in dieser Zeit etwa kaum Kunden zu Hause besuchen. Entweder weil sie selbst im Homeoffice waren oder es Kontakt- oder Besuchsverbote gab.

Dennoch war ASE in dieser Zeit alles andere als untätig. So gaben die Leipziger dem Kind nicht nur den neuen Namen, sondern beantragten auch die Baugenehmigung für das Projekt. Diese liegt inzwischen genauso vor wie die Erlaubnis des Landesamts für Denkmalpflege und Archäologie für die geänderten Grundrisse der modernen und hochwertig ausgestatteten Wohnungen, den Anbau der Balkone und die Sanierung der Ex-Gagfah-Siedlung überhaupt.

Die verfallende und unter Denkmalschutz stehende früheren Gagfah-Siedlung in der Altenburger Südstraße wartet darauf, wachgeküsst zu werden. Quelle: ASE Real Estate

Baustart in der Südstraße dieses Jahr geplant

Damit kann es demnächst losgehen mit dem Baustart. Angepeilt ist er noch dieses Jahr. Wann genau, hängt am Vermarktungserfolg. Denn ASE hat das Projekt in fünf Verkaufspakete mit jeweils 16 bis 29 Wohnungen eingeteilt. „Sobald ein Paket vollständig verkauft ist, legen wir los“, versichert Geschäftsführer Hartrampf. Das nächste folgt nach vollständigem Verkauf – bis das Projekt fertig ist.

Außerdem sind die ASE gehörenden Häuser der Käthe-Kollwitz-Straße 55 bis 55b und der Südstraße 1 bis 39 inzwischen mit ihren 108 in die Jahre gekommenen 2- bis 3-Raum-Wohnungen vollständig leer. Wie von Geschäftsführer Hartrampf angekündigt, gab es inzwischen für alle der zuletzt fünf verbliebenen Mietparteien Lösungen mit neuen Wohnungen in Form von Umzugshilfen und Co.

Bereits beim Tag des offenen Denkmals 2020, als ASE das Vorhaben in der Südstraße vorstellte, herrschte riesiges Interesse in Altenburg. Quelle: Mario Jahn

Viele Altenburg-Rückkehrer unter Interessenten

Neben den Käufern, bei denen es sich ausnahmslos um Kapitalanleger handelt, gibt es aber auch schon vor dem Sanierungsstart reichlich Mieter-Interesse am Einzug in die zwischen 1939 und 1945 gebaute Siedlung. Abgesehen von vereinzelten Interessenten aus Altenburg und Umgebung sind die meisten der potenziellen Mieter Rückkehrer aus dem Westen der Republik. ASE peilte in der Südstraße ursprünglich Mietpreise von knapp 7,50 Euro pro Quadratmeter kalt an. Ob sich das aufgrund gestiegener Baupreise noch halten lässt, wird sich erst nach dem Baustart zeigen.

Nur Apartments ohne Balkon

Der Leipziger Bauträger hatte im Frühjahr 2020 mit der in Blickrichtung linken Seite der Südstraße der Städtischen Wohnungsgesellschaft Altenburg das Gros der Ex-Gagfah-Siedlung abgekauft. Preis für das knapp 18 000 Quadratmeter große Grundstück: 790 000 Euro exklusive Nebenkosten. Obendrauf gab es eine Sanierungsgarantie.

Die frühere Gagfah-Siedlung liegt umgeben von Grün und Gartengrundstücken. Hinter den Häusern auf der rechten Seite entstehen 94 Park- und 90 Fahrradstellplätze sowie ein Spielplatz. Quelle: Mario Jahn

Nachdem anfänglich 70 bis 75 neue Wohnungen plus 94 Parkplätze sowie Spielplatz geplant waren, wurden daraus 90 und die Südgärten mit gut 5800 Quadratmeter Gesamtwohnfläche zum größten Wohnungsbauvorhaben im Altenburger Land. Konkret entstehen 12 Wohnungen mit 1,5 Zimmern auf etwa 33 Quadratmetern, 32 Wohnungen mit 2 Räumen auf 43 bis 58 Quadratmetern, 16 Wohnungen mit 3 Räumen auf 63 bis 78 Quadratmetern und 30 Wohnungen mit 4 Zimmern auf 88 bis 104 Quadratmetern, die außer den kleinsten Apartments alle über bis zu 9 Quadratmeter große Balkone verfügen und unter denen sich bei den größeren Einheiten auch Maisonette-Wohnungen befinden.

Von Thomas Haegeler