Die langen Haare zu einem seitlichen Zopf geflochten, ein hübscher Haargummi zum Abschluss. Die kleine Ida scheint sehr zufrieden mit ihrem Ebenbild im großen Spiegel. Doch kaum hat Friseurin Silvia Fischer in der Altenburger Masson-Filiale ihr Werk vollendet, entschwindet die Sechsjährige ins Bekleidungsgeschäft vis-à-vis. Eine solch tolle Frisur muss schließlich für die Nachwelt festgehalten werden. Eigens dafür hat die Inhaberin von Hits für Kids, Cindy Siegmeyer, sich mit einer auf Kinderporträts spezialisierten Fotografin aus Frohburg zusammengetan. Alisa Wiesenbach macht nun jedes Kind zu einem kleinen Star, egal ob es sich vorher frisurtechnisch hat auf Vordermann bringen lassen oder nicht.

Luca (8) und Kilian (14) lassen sich die Gelegenheit eines professionellen Fotoshootings nicht entgehen. Quelle: Mario Jahn

Einkaufserlebnis nach zweijähriger Abstinenz

Dies sind nur zwei von jeder Menge toller Ideen, die sich die Händler der City am Freitagabend zur ersten Altenburger Einkaufsnacht nach zweijähriger coronabedingter Abstinenz haben einfallen lassen. Mit mehrwöchiger Verspätung zwar gegenüber dem Traditionstermin Ende März und auch unter Verzicht auf den Partycharakter vergangener Jahre luden sie die Skatstädter und ihre Gäste von 17 bis 22 Uhr zum Schauen, Bummeln, Genießen und natürlich Kaufen ein. Die kamen wie erhofft zahlreich – und entgegen sonstiger Gepflogenheiten tatsächlich mit Kind und Kegel.

Die sechsjährige Ida aus Altenburg ist mit der Frisur, die ihr Silvia Fischer gezaubert hat, sehr zufrieden. Quelle: Mario Jahn

Nicht von ungefähr: Die Angebote für die Jüngsten sind einfach zu verlockend. Dazu gehören auch Karten- und Gesellschaftsspiele, Armband-Fädeln, eine Foto-Wanderung oder das Basteln passender kleiner Geschenke zum Muttertag. „Es ist wichtig, dass auch für Kinder etwas geboten wird, denn einfach nur Einkaufen, das machen sie nicht lange mit“, sagt Familienvater Florian Hofmann und freut sich über die vielfältigen kindgerechten Offerten.

Ansturm auf versteckte Bücher

In der Schnuphase’schen Buchhandlung gehört dazu das „Büchersuchen“. Unauffällig verpackt stehen rund 100 Exemplare in den Regalen. Wer eines findet, darf es mit nach Hause nehmen, kostenlos, versteht sich. „Punkt 17 Uhr haben die ersten Kinder und Jugendlichen das Geschäft gestürmt und sich auf die Suche gemacht“, zeigt sich Inhaberin Julia Reinhold von der Resonanz überrascht. „Bereits um 18 Uhr waren alle Bücher weg, und wir haben im Akkord bestimmt noch mal 200 eingepackt.“

Was sie dabei besonders freut: Es werden nicht nur die Geschenke mitgenommen, sondern auch viele Kinder- und Jugendbücher gekauft. Dabei glaubte die Buchhändlerin die junge Generation schon an die Online-Medien verloren. Dass die Kunden sich ausgesprochen dankbar für die schöne Aktion zeigen, freut sie besonders.

Einkleiden für Mutter und Tochter

Denn natürlich dürfen die „Großen“ mitstöbern und gehen auch sonst nicht leer aus. Das Modehaus Fischer beispielsweise hat zu einem Event für Mutter und Tochter geladen. Die beiden Damen sollen jeweils dem Alter entsprechend, aber doch zueinander passend eingekleidet werden. Zu denen, die das Angebot dankend annehmen, gehören die Altenburgerinnen Sabine Pabst und Heike Schulz. „Bei uns steht eine große Familienfeier ins Haus. Deshalb haben wir uns angemeldet“, erzählen sie und verschwinden in der Ankleidekabine.

Sabine Pabst und Heike Schulz lassen sich im Modehaus Fischer von Andrea Zschögner (l.) und Kathrin Reisinger-Schönfeld beraten. Quelle: Mario Jahn

In der Chocolaterie können die Kunden bei der Trüffel-Herstellung zuschauen, im Uhren- und Schmuckgeschäft Kretschmann finden die Führungen im neuen Uhrenmuseum in der ersten Etage reges Interesse. Sandra Kretschmann, seit kurzem auch Vorsitzende des die Einkaufsnacht veranstalteten Gewerbevereins, zeigt sich nicht nur angesichts des Interesses im eigenen Geschäft, sondern insgesamt mit der Resonanz überaus zufrieden. „Unsere Einkaufsnacht wurde sehr gut angenommen, es war eine wunderschöne und angenehme Atmosphäre“, resümierte die 45-Jährige am Sonnabend. Und vor allem: Auch die Gewerbetreibenden – 46 an der Zahl – seien begeistert.

Sandra Kretschmann, eine leidenschaftliche Sammlerin, führt die Besucher durch ihr neues Uhrenmuseum. Quelle: Mario Jahn

Volle Freisitze und Geschäfte bis in den Abend

Kein Wunder: Nicht nur die Außensitze der ortsansässigen Gastronomen sind am Freitagabend teilweise bis auf den letzten Platz besetzt, sondern auch die Geschäfte mit Kunden, die nicht nur schauen, sondern auch kaufen, gut gefüllt. Viele Gewerbetreibende haben zudem die Fläche vor ihren Läden hübsch gestaltet, wie etwa das Sanitätshaus in der Johannisstraße. Obwohl etwas abseits der Flaniermeilen gelegen, gibt es dort etwas für den Gaumen, laden mit weißen Hussen versehene Stehtische zum Verweilen. „Die Altenburger Einkaufsnacht hat Spaß gemacht. Es war ein voller Erfolg“, resümiert Jana Dietz, Inhaberin eines Modegeschäfts in der Wallstraße, am Tag darauf.

Die Freisitze der Restaurants und Cafés sind, wie hier in der Baderei, überall in der Innenstadt gut gefüllt. Quelle: Mario Jahn

Übrigens: Wer nach Shoppen, Genießen sowie Freunde und Bekannte treffen noch nicht genug hatte, war ab 21 Uhr bei der After-Show-Party in der Music Hall oder zu Spätvorstellungen im Kino herzlich willkommen.

Von Ellen Paul