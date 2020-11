Altkirchen bekommt neuen Kindergarten

Schmölln

Ein Lichtblick in Krisenzeiten. Die wegen des neuerlichen Lockdowns arg getrübte Stimmung hellt sich in Altkirchen auf. Im eingemeindeten Schmöllner Ortsteil wird schon bald mit dem Bau eines neuen Kindergartens begonnen. Der Technische Ausschuss des Stadtrates vergab dazu jetzt die zwei ersten Aufträge.

Die ortsansässige Firma Heli Transport und Service GmbH soll für 45 489 Euro eine sogenannte Baufeldfreimachung erbringen. Dazu zählt der Abbruch des Kassenhäuschen, eines Wohngebäudes und der Imbiss-Bude am Freibad. Auch das Planschbecken im Freibad kommt weg. Schon bald soll an einer anderen Stelle ein neues entstehen. Dieser Auftrag geht an die Gößnitzer Firma Koi Garden für rund 33 000 Euro. Dafür und für die Planung gab der Stadtrat 290 000 Euro für dieses Jahr frei. Baustart soll kommendes Frühjahr sein.

Awo wollte auch eine Senioren-WG bauen

Der scheidende Gemeinderat Altkirchens hatte in seiner letzten Sitzung 2018 vor der Eingemeindung den Neubau noch festgezurrt, der sich im Dorfzentrum direkt am Freibad befinden wird. Allerdings war geplant, sowohl den Bau als auch die Trägerschaft in die Hände der Arbeiterwohlfahrt ( Awo) zu legen. Die Awo wollte gleichzeitig an Ort und Stelle eine Senioren-Wohngemeinschaft mit 24 Plätzen errichten.

Doch diese Pläne haben sich nun zerschlagen, die Awo ist aus dem Bauprojekt raus. Das beschloss der Stadtrat auf seiner Oktober-Sitzung einstimmig. Bereits zuvor hatte es Unstimmigkeiten zwischen dem Rathaus und den Awo-Chefs über die Pläne gegeben. Letztendlich gab eine Wirtschaftlichkeitsprüfung den Ausschlag, dass Schmölln die Kita nun selbst errichtet.

Für Altkirchener Freibad-Nostalgiker eine bittere Nachricht: Das Kassenhäuschen kommt, wie auch das Gebäude links, weg. Quelle: Jens Rosenkranz

Im Beschluss des Stadtrats ist von kommunalrechtlichen Gründen die Rede. Die Senioren-WG könne die Awo nach wie vor in Altkirchen errichten, auf einer Freifläche gleich neben dem Kita-Neubau, hatte Bürgermeister Sven Schrade ( SPD) erklärt.

Die Awo reagierte auf die Entscheidung mit Bedauern, akzeptiert diese aber: „Wir finden das schade, weil wir von unserem Konzept überzeugt waren, eine Senioreneinrichtung und einen Kindergarten unter einem Dach zu betreiben“, erklärte eine Sprecherin der Wohlfahrtsorganisation auf eine OVZ-Anfrage. „Sollte der Stadtrat entscheiden, den Betrieb des Kindergartens an einen freien Träger zu übertragen, werden wir uns um die Trägerschaft bewerben.“

Alte Kindergärten sind zu marode

Der Neubau ist ein Ersatz für die stark sanierungsbedürftigen alten Einrichtungen in Altkirchen und Röthenitz, für die auch die jeweilige Betriebserlaubnis wackelt. Zusätzlich zu den dort vorhandenen 50 Plätzen schafft die Stadt neun weitere Krippen- und elf neue Kita-Plätze. Insgesamt gibt es dann am Altkirchener Freibad 24 Krippen- und 46 Kindergartenplätze. Neben den Gruppenräumen entstehen ein großer Mehrzweckraum und mindestens zwei zusätzliche Kreativräume. Der neue Kindergarten wird barrierefrei und integrativ gestaltet.

Die Baukosten werden auf 2,4 Millionen Euro geschätzt. Bislang geht die Stadtverwaltung nicht von Fördermitteln aus und will die Investition allein schultern. Der Haushalt für 2021 ist zwar noch nicht beschlossen, das darin die neue Kita enthalten ist, gilt aber als unstrittig. Der Bau soll 2022 fertig gestellt sein. Möglich ist, dass Schmölln die Betreibung ausschreibt. Dann könnte sich auch die Awo dafür bewerben.

Von Jens Rosenkranz