Auf dem Gelände der Alten Wollspinnerei in Kotteritz lädt am Sonnabend erstmals wieder der Alwo-Garden zum Verweilen und Genießen ein. Damit wollen die Betreiber an den Vorjahreserfolg anknüpfen, als der Biergarten aus den coronabedingten Einschränkungen heraus entstanden ist. Für das passende sommerliche Strandfeeling sorgen zudem Liegestühle und Cocktails.