Alwo in Kotteritz startet mit großer Party in die zehnte Saison

Nobitz

Es geht wieder los – am Sonnabend, den 28. September, öffnet die Alwo in Kotteritz nach Sommerpause und Festival-Saison wieder ihre Tore.

Veranstalter hoffen auf mindestens 1000 Gäste

Auch wenn das bekannte Opening nicht schon eine Nachricht für sich wert wäre, steht dieses Jahr etwas ganz besonders an: Die Alwo wird zehn Jahre alt. Unter dem Motto „10 Jahre Alwo – We Are Back“ wird die Veranstaltung an den Start gehen, bei der die Vorbereitung schon längst auf Hochtouren laufen. „Es wird keine normale Alwo-Party“, erklärt Mitveranstalter Paul Matzke, „Mindestens 1000 Leute sollen kommen!“

Damit das so ist, halten die Verantwortlichen zahlreiche, noch nie dagewesene Attraktionen bereit. So wurden die verschiedenen Bühnen von Grund auf neu gestaltet. Sie sollten einen ganz neuen Style erhalten. Auch der Außenbereich an und um den Eingang wurde verändert, um den Aufenthalt draußen oder beim „frische Luft schnappen“ angenehmer zu gestalten.

Zig Specials geplant

Wie das ganze nun aussieht? Darauf müssen die Besucher noch bis zum 28. September warten, dann könnensie es selbst sehen. Auch welche weiteren Aktionen geplant sind, ist bislang noch ein Geheimnis. Paul Matzke lässt aber bereits durchscheinen, dass es beispielsweise einzigartige Getränkeaktionen wie „Special Long Drinks“ geben wird, die so vorher noch nie angeboten wurden.

Weiterhin sind zum „Opening“ nach aktuellem Stand drei Floors und ein „Special Floor“ geplant. Dazu gehören neben der bekannten „Main Stage“ und dem „Tekk Floor“ auch der „Black Floor“ und ein komplett neuer Bereich für „Deep House“-Musik, in dem eine entspannte Atmosphäre herrschen wird. So bietet die Alwo sowohl etwas für die ultimativen Partygänger, aber auch für Leute, die zwischen der Musik gerne einmal abschalten wollen.

Saison soll „krasser als je zuvor“ werden

Auch das Line-Up für den Abend hat es wieder in sich, so wird es dreizehn verschiedene Acts geben. Mit dabei sind unter anderem „ Justin Prince“ und „Holy Santa Barbara“ oder auch das EFN-Showcase, das allein mit vier verschiedenen Acts den Tekk Floor unterhält. Die Nacht wird also voraussichtlich mal wieder zum Tag werden.

Nach diesem ganzen Aufgebot geht für die Veranstalter aber immer noch mehr. „Diese Saison soll krasser werden als je zuvor“, erklärt Paul Matzke. So stehen bereits jetzt drei oder auch vier weitere Events fest. Was genau die nächsten Highlights sind, wird aber noch nicht verraten. Wer jetzt schon kaum noch an sich halten kann, findet online schon Karten zum Vorbestellen. Auch das Altenburger Jugendforum wird fünf Karten auf Instagram verlosen – im Austausch für Ideen, was man in Altenburg verändern kann.

Von Valentin Rühlmann