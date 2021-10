Altenburg

Das Altenburger Land liegt aus Erfurter Sicht im fernen Osten. Doch es gibt hier viele Anliegen und Sorgen: Wie geht es mit den Schulen weiter angesichts des gravierenden Lehrermangels? Kann der Abbau von Bildungsgängen an den Altenburger Berufsschulen verhindert werden? Warum rücken die Ausbaupläne für den Schienenverkehr im Süden des Kreises aufs Abstellgleis, während der Altenburger Autobahnanbinder immer noch nicht in Sicht ist? Und wann werden die Corona-Hilfen und -Regeln vereinfacht, auch über die Landesgrenze hinweg?

Allesamt Fragen aus der Leserschaft der OVZ. Thüringens Ministerpräsident wird sich dazu am 11. Oktober äußern. Die Osterländer Volkszeitung hat ihn zum OVZ-Talk in die Skatstadt eingeladen. Es gibt viel zu bereden – auch über das Abschneiden der Linken bei der Bundestagswahl und was das für die Landesregierung bedeutet, die nach der Absage der Neuwahl einfach weitermacht.

Hier startet um 17 Uhr der Livestream vom Talk mit Bodo Ramelow

Der OVZ-Talk findet live im Goldenen Pflug statt – moderiert von LVZ-Chefredakteurin Hannah Suppa, Chefkorrespondent Kai Kollenberg und OVZ-Redaktionsleiter Kay Würker. Beginn ist um 17 Uhr, Einlass ab 16.30 Uhr – bitte vorher anmelden. Die Veranstaltung ist öffentlich, es gilt die 3G-Regel. Wer nicht dabei sein kann: Der Talk läuft live auf lvz.de/region/altenburg.

So können Sie sich anmelden Beim OVZ-Talk am 11. Oktober um 17 Uhr in der Stadthalle Goldener Pflug sind Gäste – in begrenzter Anzahl – herzlich willkommen. Es wird um Anmeldung gebeten – online unter www.lvz.de/ovztalk Damit wir diese Veranstaltung für Sie realisieren können, sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen, liebe Leserinnen und Leser: Im Rahmen unseres Hygienekonzeptes sind wir strikt den GGG-Regeln (Geimpft, Genesen, Getestet) verpflichtet. Die von Ihnen gemachten Angaben werden streng vertraulich behandelt. Wer nicht dabei sein kann: Die Diskussionsrunde wird auf lvz.de live gestreamt.

Von Kay Würker