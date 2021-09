Am Einheits-Wochenende: Ministerpräsident Ramelow pflanzt und diskutiert in Altenburg

Altenburg

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) ist am Sonnabend in Altenburg, um die Veranstaltung „30+1 – Thüringer Landesjubiläum im Zeichen der Pandemie“ zu begleiten. Bei der Veranstaltung handelt es sich nach Angaben der Staatskanzlei um eine pandemiebedingte Ersatzveranstaltung für die ursprünglich für 2020 vorgesehenen Feierlichkeiten anlässlich des Doppeljubiläums 100 Jahre Thüringen, 30 Jahre Freistaat.

Lesen Sie auch Offene Worte im Goldenen Pflug: Ministerpräsident Ramelow kommt zum OVZ-Talk

Den Auftakt der Feierlichkeiten bildet eine Talkrunde, die die Bewältigung der Corona-Pandemie sowie deren Auswirkungen thematisieren soll. Auf dem Podium befinden sich vier ausgewählte Gäste, die mit dem Ministerpräsidenten und Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann (CDU) ins Gespräch kommen: Unternehmer und Gastronom Daniel Oehler, Tanzschul-Geschäftsführerin Therese Schaller, der Leiter der Samba-Trommelgruppe „Como Vento“, Janek Rochner-Günther, und der freischaffende Künstler und Musiker Manuel Schmid.

Baumpflanzung am Kreisverkehr

Die Gesprächsrunde am Samstag ab 12.45 Uhr findet ohne Vor-Ort-Publikum statt, es soll eine Liveübertragung geben. Im Anschluss begibt sich Ramelow auf einen Stadtrundgang. Dabei soll am Kreisverkehr an der Kunst eine Felsenbirne als „Einheitsbaum“ gepflanzt werden. Dafür wird von 14.30 Uhr bis voraussichtlich 15.30 Uhr die Wallstraße ab der Einmündung Mühlpforte für den Verkehr gesperrt, teilt die Stadtverwaltung mit. Bei der Gelegenheit wird vom Ministerpräsidenten auch ein Förderscheck für den Bau einer Fontäne am Großen Teich übergeben. Den Abschluss bildet ein Besuch Ramelows im Paul-Gustavus-Haus.

Um 17 Uhr muss der Regierungschef bereits in Halle (Saale) sein – in Vorbereitung der zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit, wo Ramelow in Vertretung des Freistaates Thüringen offiziell für ein Jahr den Vorsitz im Bundesrat übernimmt.

Von Kay Würker