Altenburg

Erstmals war der Weltkindertag am Freitag in Thüringen offizieller Feiertag. Neben zahlreichen Aktionen und Attraktionen für die jüngsten Bewohner des Altenburger Lands, kam es in der Skatstadt dabei jedoch auch zu einem Fall von Vandalismus.

Beschmiert und beklebt

So wurde im Zuge der Demonstration „ Fridays for Future“ am Freitag gegen 11 Uhr das AfD-Parteibüro in der Johannisstraße Ziel bislang unbekannter Täter. Diese beschmierten die Einrichtung mit einem wasserunlöslichen Stift und brachten diverse Aufkleber an der Front an, teilt die Polizei mit. Die Beamten haben Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Diese können sich unter Tel. 03447 4710 bei der Polizeiinspektion Altenburg melden.

Mehrere Vorfälle zu Kommunalwahlen

Die Vorkommnisse sind nicht die ersten ihrer Art. Bereits im Vorfeld der Kommunalwahlen im Frühjahr war es vermehrt zu Attacken gekommen. Dabei war unter anderem die Schaufensterscheibe des Altenburger AfD-Büros mit Farbe beschmiert worden. Auch hatten Unbekannte am Ostermontag im gesamten Stadtgebiet rund 300 Wahlplakate der Linken von Laternenmasten gerissen.

