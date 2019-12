Altenburg/Meuselwitz/Schmölln

An gleich mehreren Stellen im Landkreis haben sich zu Wochenbeginn Unfälle ereignet.

Fußgängerin in Altenburg angefahren

So mussten Polizei und Rettungswagen am Montagabend gegen 18.45 Uhr in die Altenburger Bonhoefferstraße ausrücken. Dort hatte der 49-Jährige Fahrer eines VW eine Fußgängerin, die gerade die Straße überquerte, offenbar zu spät gemerkt und hatte die Frau angefahren, teilt die Polizei mit. Bei der Kollision wurde die 61-Jährige verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Glück im Unglück in Meuselwitz

Bereits am Montagmorgen war es auch in Meuselwitz zu einem Zusammenstoß gekommen. Dort wollte gegen 8.30 Uhr ein 79-Jähriger mit seinem Opel vom Baderdamm nach links auf die Altenburger Straße auffahren. Dabei beachtete er einen gerade von links heranfahrenden, vorfahrtsberechtigten Opel und stieß mit diesem zusammen. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Crash beschädigt, verletzt wurde glücklicherweise niemand, teilt die Polizei mit.

Zwei Verletzte bei Zusammenstoß in Schmölln

Auch im Süden des Kreises kam es zu einem Unfall. Gegen 18.15 Uhr stieß eine 75-jährige VW-Fahrerin in der Schmöllner Bachstraße mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der VW der Seniorin musste abgeschleppt werden, teilt die Polizei mit. Die 75-Jährige wurde ebenso wie der 32-jährige Fahrer des anderen Wagens leicht verletzt, beide wurden per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Beamten haben auch hier die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Von OVZ