So hatten sich die Vereinsmitglieder der Meuselwitzer Kohlebahn den Osterausklang sicherlich nicht vorgestellt: Auf dem Gelände des Vereins loderten am Montag die Flammen, rückten Feuerwehr und Polizei an. Ob das Feuer vorsätzlich gelegt wurde, wird nun ermittelt – und der Verein lobt eine Belohnung aus.