Amateursport für Nachwuchs wieder erlaubt? Verwirrung um neue Thüringer Verordnung

Altenburg/Meuselwitz

Holm Pinder traf den Nagel auf den Kopf. „Wir müssen abwarten, wann jemand eine endgültige Entscheidung trifft. Momentan kann keiner so richtig sagen, wie es aussieht“, erklärte der Trainer des ZFC Meuselwitz am Freitag. Zuvor hatte es reichlich Verwirrung gegeben, als Thüringens Sportminister Helmut Holter (Linke) in einigen Medien verkündet hatte, die beiden hiesigen Fußball-Regionalligisten dürften ab Montag wieder ins Training einsteigen. Es solle eine entsprechende Ausnahmeregelung geben. Problem: Thüringen kann das nicht alleine entscheiden, sondern muss sich mit den zuständigen Ministern der Bundesländer im Gebiet des Nordostdeutschen Fußballverbandes einigen.

Kinder- und Jugendsport wieder möglich?

Dafür will, kann und darf die Landesregierung einen anderen Antrag des Sozialausschusses pünktlich durchwinken. Der sieht vor, dass ab Montag Trainingsbetrieb an Sportgymnasien oder im organisierten Kinder- und Jugendsport in Thüringen wieder erlaubt sind. Kinder unter 18 Jahre dürfen dann im Verein trainieren, unabhängig von der Sportart und auch in der Halle. In welcher Form und Gruppengröße war zunächst unklar, dürfte aber spätestens bis Sonntag ausformuliert sein. In jedem Fall müssen dabei entsprechende Hygienekonzepte beachtet werden.

Anzeige

Die Rückkehr des Nachwuchses freut natürlich die hiesige Politik. „Das ist ein wichtiges Signal für den organisierten Sport und vor allem die Gesundheit unserer Kinder und Jugendlichen“, ließ sich das Altenburger Landtagsmitglied Christoph Zippel ( CDU) in einer Presseerklärung zitieren. Es müsse unter Einhaltung der empfohlenen Infektionsschutzkonzepte Vereinssport wieder möglich sein.

ZFC will wieder trainieren

Die Regionalliga-Fußballer des ZFC dagegen müssen sich noch gedulden. Große Teile der Mannschaft mussten am Donnerstag in häusliche Quarantäne, nachdem beim BFC Dynamo, dem bislang letzten Regionalliga-Gegner des ZFC Meuselwitz, ein Corona-Fall aufgetreten ist. Das terminliche Durcheinander wird dadurch noch verschärft. Die ständigen Änderungen beschreibt Holm Pinder. „Bis Donnerstagmittag sind wir noch davon ausgegangen, dass wir am 2. Dezember wieder ins Training einsteigen. Nun können wir wohl schon am 15. November wieder trainieren.“ Das erklärte der Verein am Freitag dann auch noch in einer Pressemitteilung, in der es außerdem hieß, dass die „angeordnete Kurzarbeit ebenfalls am 15. November 2020 endet“.

Ob es wirklich so kommt, bleibt abzuwarten. Erst einmal muss das Team ohnehin aus der Quarantäne zurückkehren. Anschließend soll der Kampf um den Klassenerhalt und den ersten Sieg seit elf Partien weitergehen.

Von Johannes David