Eingeschränkter Alltag, umgehende Angst: In Zeiten der Corona-Krise sind gute Nachrichten vermeintlich rar gesät. Dass dem nicht so ist, zeigt die Fertigstellung des Amphitheaters am Haselbacher See. Mit dem Projekt ist eine echte Attraktion in der Nordregion entstanden, findet unser Autor. Nun muss sie mit Leben gefüllt werden.