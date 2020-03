Amtsarzt des Altenburger Landes warnt vor Überlastung bei Corona-Tests

Altenburg

Angesichts bundesweit steigender Neuinfektionen mit dem Corona-Virus hat Amtsarzt Stefan Dhein die Bevölkerung im Altenburger Land dazu aufgerufen, soziale Kontakte einzuschränken. Auf einer Pressekonferenz am Montag im Landratsamt warnte er aber auch vor Hysterie und Panikmache.

So werde seine Behörde derzeit mit Bürgern mitunter nahezu überrannt, die sich dort selbst testen lassen wollen oder dorthin geschickt wurden. Das führe zu einer Überlastung, warnte Dhein. Er habe festgelegt, dass allein sein Amt entscheidet, wer getestet werde und wann. Dazu habe er ein Drive-In eingerichtet, wo seine Mitarbeiter in Schutzkleidung Abstriche der betreffenden Personen in deren Fahrzeugen durchführen.

Anruf beim Hausarzt

Menschen, die über Husten, Fieber und Atemnot klagen und sich in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten haben oder Kontakt zu einem bestätigten Covid-19-Patienten hatten, sollten zunächst ihren Hausarzt anrufen und mit diesem abstimmen, wie sie weiter vorgehen. Dhein appellierte, nicht in die Notaufnahme zu gehen oder sich einfach in das Wartezimmer zu setzen. Ein Arzt entscheidet, ob ein Test auf das Virus durchgeführt werden muss.

Ressourcen sollten geschont werden

Tests machten nur Sinn, wenn sie bei Patienten vorgenommen werden, die über konkrete Symptome verfügen und wo ein konkreter Verdacht besteht, sagte der Amtsarzt. So schone man auch die begrenzten Ressourcen. Die Auswertungen erfolgen im Medizinischen Zentrallabor des Klinikums, im Landesamt für Verbraucherschutz oder in der Charité in Berlin.

Öffentliches Leben weiter eingeschränkt

Mit dem Datum 17. März hat Landrat Uwe Melzer ( CDU) seine bereits in der vergangenen Woche erlassene Allgemeinverfügung verschärft, wodurch das öffentliche Leben weiter eingeschränkt wird. Er reagiert damit auf den jüngsten Erlass der Landesregierung. So sind Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen untersagt. Für Veranstaltungen mit weniger als 50 Teilnehmern gelten Risikoabwägungen und Auflagen. Museen, Schwimmbäder, Kinos, Diskotheken sowie Sport- und Fitnesseinrichtungen sind zu schließen.

Fitnessclubs wie die Alte Ziegelei und andere Sporteinrichtungen müssen nun geschlossen bleiben. Quelle: Mario Jahn

Das Landratsamt selbst bleibe geöffnet. Wo es möglich sei, könnten Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten, sagte Melzer. Die Kfz-Zulassungsstelle schränke den Besucherverkehr ein.

Öffentlicher Kreistag fällt aus

Der Landrat kündigte an, dass der für den 31. März geplante Kreistag nur für einen einzigen Tagesordnungspunkt im nicht öffentlichen Teil zusammentritt, in dem es um das weitere Vorgehen im Breitbandausbau gehe. Damit ist klar, dass der vorgesehene Tagesordnungspunkt Schulnetzplanung, einschließlich der darin enthaltenden Vorschläge zu Schließungen, entfällt. Hierbei war ohnehin mit Demonstrationen zu rechnen. Große Menschenansammlungen seien unter den jetzigen Bedingungen wenig hilfreich, sagte Melzer.

Abgesagt wurden auch der für Dienstag geplante Ausschuss für Schule, Kultur und Sport sowie die Sitzung des Jugendhilfeausschusses am Donnerstag.

Von Jens Rosenkranz