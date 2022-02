Altenburg

„Ich hab nicht drüber nachgedacht. Ich hab’s einfach gemacht“, sagt André P.* im Saal 7 des Amtsgerichts Altenburg zum Vorsitzenden Richter Peter Osin. Zusammen mit seinem Freund Matteo N.* sieht sich P. an diesem ersten Verhandlungstag dem Vorwurf mittäterschaftlichen Raubes gegenüber. Eigentlich hätte die Verhandlung schon im Dezember beginnen sollen, aber die wurde durch einen positiven Schnelltest eines der Angeklagten behindert. Auch an diesem Tag läuft es nicht einwandfrei. Weil einer der beiden Angeklagten ungetestet und ungeimpft zur Verhandlung erscheint, muss vor Beginn noch dessen negatives Testergebnis abgewartet werden.

Auf Fabrikgelände eingekesselt

Schließlich erläutert Staatsanwalt Peter Witzmann, was den beiden Angeklagten vorgeworfen wird: Im Herbst 2020 trafen Matteo N. aus Nobitz und André P. aus Gera, Jahrgang 1994 und 1998, in der Straße Am Lerchenberg auf einen damals 14-jährigen Schüler, dem sie mit ihren Fahrrädern den Weg abschnitten und aufforderten, stehen zu bleiben. André P. forderte den Jugendlichen auf, ihm in den Eingang des alten Fabrikgeländes zu folgen und verlangte von ihm, sämtliche Wertgegenstände, die er bei sich trug, auf dem Boden auszubreiten. Anschließend tastete P. die Taschen des Schülers ab. Von den Wertsachen nahm P. jedoch nichts und ließ den eingeschüchterten Jungen ziehen, verfolgte ihn jedoch noch zusammen mit Matteo N. ein Stück auf dem Fahrrad.

„Ich wollte ihm halt Angst machen“

P. nimmt zu den Vorwürfen Stellung und übernimmt einen Großteil der Verantwortung: „Matteo wusste nichts davon, was ich hinter dieser kleinen Mauer gemacht habe. Der stand woanders.“ Auf Osins Frage, warum er sich dazu entschieden hatte, den Schüler in eine dunkle Ecke zu drängen, sagt P.: „Ich wollte ihm halt Angst machen.“ Das sei seine Hauptmotivation gewesen. Sein Ziel sei nie gewesen, dem 14-Jährigen tatsächlich etwas wegzunehmen. Auch habe er nichts gesagt außer „Komm mit“ und „Leer mal deine Taschen“. Der Angeklagte N. will sich nicht zu den Vorwürfen äußern und sitzt mit verschlossenem Gesichtsausdruck neben seinem Verteidiger.

Nur noch mit großem Bruder vor die Tür

Als Zeugen werden die Mutter des Geschädigten und der mittlerweile 15-Jährige selbst aufgerufen. Die 38-Jährige bestätigt die Vorwürfe der Staatsanwalt, gibt wieder, wie sie ihren Sohn wahrgenommen hatte, als er am Tatabend nach Hause kam. „Er war völlig aufgelöst und ist die nächsten zwei bis drei Monate nur mit seinem großen Bruder rausgegangen.“ Dass er Angst hatte, bestätigt ihr Sohn im Zeugenstand noch einmal. Und dazu war es nicht einmal nötig, dass ihm die beiden kräftigen Männer Gewalt androhten, ihre bloße physische Anwesenheit genügte. „Die waren halt älter als ich und da hatte ich Angst, dass etwas passiert, wenn ich nicht mitkomme. Dass sie mich schlagen oder so.“

„Ich soll nicht zur Polizei gehen“

Sein Handy, seine Kopfhörer und seine Schlüssel habe er vor P. auf den Boden gelegt, auf dem alten Fabrikgelände. N. habe währenddessen weiter entfernt Schmiere gestanden. „Und dann haben sie noch gesagt, ich soll nicht zur Polizei gehen.“ Zweimal war der Junge nach dem Erlebnis bei der Polizei, einmal für die Anzeige und einmal, um die Identität der beiden Täter weiterzugeben. Sein Bruder hatte für ihn herausgefunden, wer N. und P. waren.

An der Kleidung und am Bart des einen habe er beide wiedererkannt. Die direkt an ihn gerichtete Entschuldigung des Angeklagten P. nimmt der 15-Jährige mit einem Nicken zur Kenntnis. Nach beiden Zeugenaussagen gibt Staatsanwalt Witzmann eine Stellungnahme ab: „Über eine Nötigung besteht kein Zweifel in diesem Fall. Aber einen Raub als Tatbestand kann man hier ausschließen.“ Das begründet er damit, dass nie die Intention bestand, tatsächlich einen der Wertgegenstände zu entwenden.

Kein Raub: Geld- statt Freiheitsstrafe

Daher kommt für Witzmann als Strafe eine Geld- und keine Freiheitsstrafe in Betracht. Richter Osin unterstützt diesen Vorstoß, und der Angeklagte N. gibt schließlich doch zu, am Tatabend dabei gewesen zu sein. Allerdings habe er nur daneben gestanden und nichts gesagt. Dass er nun doch geständig wird, legt ihm das Gericht im Urteil zu seinen Gunsten aus: Er wird zu 80 Tagessätzen à 15 Euro verurteilt, während André P. 90 Tagessätze à 15 Euro bekommt.

Peter Osin legt beiden Angeklagten, die eine beachtliche Liste im Bundeszentralregister führen, ans Herz, sich „solchen Unsinn nicht mehr zu erlauben. Nehmen Sie das als Warnschuss.“ Alle Parteien verzichten auf Rechtsmittel, das Urteil ist somit rechtskräftig.

*Name von der Redaktion geändert.

Von Katharina Stork