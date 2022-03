Amtsgericht Altenburg: Angeklagter sprengt Urteilsverkündung

Altenburg

Irgendwann wird es Matthias T.* zu viel. Der 33-Jährige steht auf, schiebt den Stuhl lautstark nach hinten und rennt raus. „Es reicht, das war’s“, ruft er, während er den Verhandlungssaal und wenig später das Amtsgericht Altenburg verlässt. Und das mitten in der Urteilsbegründung. Weil das selten vorkommt, schauen Richter Peter Osin, Verteidiger Markus Kruppa und Oberstaatsanwalt Ralf Mohrmann zunächst verdutzt.

Respektlosigkeiten unterstreichen Urteil

Wirklich überraschend kommt die Überreaktion des Angeklagten aber nicht. Schließlich hat T. an drei Verhandlungstagen mehrfach mit aggressiven Zwischenrufen „geglänzt“. Und zwar immer dann, wenn jemand etwas gesagt hat, was er anders sieht. Respektlosigkeiten, die zusätzlich zu zahlreichen Zeugenaussagen unterstreichen, warum ihn Richter Osin unter anderem wegen mehrerer Körperverletzungen, tätlicher Angriffe auf und Widerstands gegen Polizisten, Beleidigungen und Bedrohungen zu einem Jahr und drei Monaten Haft ohne Bewährung verurteilte.

„Sein Verhalten spricht dafür, dass er sich insbesondere in Konfliktsituationen nicht unter Kontrolle hat“, sagt der Richter, kurz nachdem T. aus dem Saal stürmte. Zuvor hatte er bereits ausgeführt, dass er ihm keine günstige Prognose ausstellen könne. Die braucht es aber für Bewährung. Neben mangelnder Impulskontrolle begründete Osin dies mit rund einem Dutzend größtenteils einschlägiger Vorstrafen. Aber auch damit, dass die zwölf nun abgeurteilten Taten „allesamt Bewährungsbrüche“ waren. Zumal durch die unbehandelte und von einem Psychiater festgestellte Persönlichkeitsstörung weitere Straftaten zu befürchten seien. Hier reichte es T. dann.

Eskalierte Zwangsräumung und verhöhnte Polizisten

So ähnlich lief es auch beim Kernpunkt der Anklage: einer eskalierten Zwangsräumung. Trotz rechtskräftig festgestellter Mietrückstände weigerte sich T. am 19. Februar 2020, seine Wohnung zu verlassen. Als die Polizei kam, gab es eine größere Rangelei. Bei dieser verletzte T. einen Beamten absichtlich leicht und eine Beamtin sowie die Gerichtsvollzieherin unabsichtlich. Während die Polizistin mit Prellungen davonkam, verletzte sich die Exekutorin so am Daumengelenk, dass sie wochenlang nicht arbeiten konnte und noch jetzt Probleme damit hat.

Der angeklagte Altenburger (r.) betritt mit seinem Verteidiger Markus Kruppa das Amtsgericht, wo er wegen verschiedener Gewalt- und Bedrohungsdelikte zu einer Haftstrafe verurteilt wurde. Quelle: Thomas Haegeler

Danach verhöhnte er die Polizistinnen und Polizisten in einer Dienstaufsichtsbeschwerde als „Karnevalsverein“ und beleidigte sie unter anderem als „Klops“ und „Jecken in Uniform“ mit einem „Gesamt-IQ so hoch wie die Außentemperatur“. Zudem stellte Richter Osin fest, dass mehrere im Schreiben aufgestellte Behauptungen falsch und der Einsatz an sich rechtskonform war. So waren die Beamten als solche zu erkennen und haben sich weder über den Angeklagten lustig gemacht, noch ihn eine Treppe hinuntergeschubst.

Widerstand, Angriffe und Bedrohungen

Außerdem sah es Richter Osin aufgrund von Zeugen als erwiesen an, dass sich der jegliche Aussage verweigernde Angeklagte kurz nach seiner Haftentlassung November 2017 Polizisten widersetzte, die ihn aus der Wohnung seiner Ex-Freundin bringen wollten. Auf dem Revier griff er dann einen Beamten an, der sich wehren und ihn fixieren musste. Hier wie da beschimpfte er die Beteiligten. Ähnliches ereignete sich nach einem Diebstahl im Dezember 2018 und auf der Rositzer Kirmes im Sommer 2019. Hinzu kamen noch eine Fahrradfahrt mit knapp 1,7 Promille, ein Ausraster inklusive Bedrohung bei der Altenburger Polizei und gegenüber eines Nachbarn.

Psychiaterin: mehr Nachsicht – Richter: kein Grund

„Er kann nicht davon ausgehen, dass sich seine Umwelt an seine Ausbrüche anpasst und ihm ins Blaue hinein Vorteile gewährt“, so Richter Osin weiter. Ein Satz, der sich auch an eine Psychiaterin richtete, die früher im Justizvollzug tätig war, T. seither begleitet und mehr Nachsicht für ihn forderte. Die Fachfrau lernte den Angeklagten vor Jahren kennen, als er auf dem Dach eines Gefängnisses stand und zu springen drohte. Damals wollte er ein Tribunal mit seiner Familie erzwingen, die wohl die Ursache vieler seiner Probleme darstellt.

Für weitere Gnade aber sahen weder Richter Osin, noch Oberstaatsanwalt Mohrmann, der für ein Jahr und vier Monate ohne Bewährung plädiert hatte, Gründe. Einzig Verteidiger Kruppa hielt ein Jahr auf Bewährung für ausreichend, weil sein Mandant „zuletzt keine Straftaten mehr“ begangen habe. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

*Name geändert

Von Thomas Haegeler