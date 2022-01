Altenburg/Nobitz

Es ist Ende Juli 2020, ein warmer Abend. Der Nobitzer Mike Herrmann* hat mit seiner Mutter, ihrem ehemaligen Mann und seinem Nachbarn im Gartengrundstück seiner Wohnung gegrillt. Er ist verzweifelt, weil er vor kurzem aus seiner Therapie geflogen ist, die ihm eigentlich im Kampf gegen seine Alkoholsucht helfen sollte. Und er ist wütend, weil ihn seine Familie und der befreundete Nachbar dafür kritisieren, sagen „du kriegst nichts gebacken“. Noch dazu hat er an diesem Abend einiges an Bier getrunken.

Vorwürfe der Brandstiftung und Körperverletzung

Wütend und verzweifelt wie er ist, geht Herrmann in die ausgebaute Gartenlaube seines Nachbarn, nimmt den übrigen Grillanzünder und steckt eines der Regale im kleinen Bad der Laube in Brand. Dann geht er in seine Wohnung zurück, und als ihm klar wird, dass das Feuer nicht von selbst ausgeht, ruft er die Rettungskräfte. So erzählt es Mike Herrmann am ersten Verhandlungstag im Altenburger Amtsgericht Richter Peter Osin, vor dem er sich wegen Brandstiftung und in einem anderen Fall auch noch wegen Körperverletzung verantworten muss.

Freundschaftliches Verhältnis bleibt bestehen

Den Brand hat er nach eigener Aussage nicht deshalb gelegt, weil er sich für die Kommentare rächen wollte. Herrmann wollte den Badezimmerbereich niederbrennen, um danach alles wieder renovieren und schön machen zu können – er ist nämlich auf der Arbeitssuche als Fliesenleger. Das Versprechen dem geschädigten Nachbarn gegenüber hat er gehalten und Boden und Wände gefliest. „Einwandfrei habe ich das gemacht“, sagt der 32-Jährige stolz. Sein Nachbar, der als Zeuge geladen ist, bestätigt das. „Das hat er gut gefliest.“ Ob er ihm verziehen hat? „Ja und nein. Das war ein großer Aufwand, alles wieder so hinzubekommen.“ Dennoch sei ihr Verhältnis so freundschaftlich wie vor dem Brand.

Schlag gegen den Kopf: „Kinderkram“

Dabei war die angekokelte Laube nicht das einzige Mal, dass der über 70-jährige Nachbar wegen Herrmann die Polizei rufen musste. Ende Dezember 2019 verpasste Herrmann seinem Nachbarn einen Faustschlag gegen den Kopf und zertrümmerte mit einem Glas eine Schrankwand mit Teeservice. Der Schlag sei laut Angeklagtem „Kinderkram“ und laut Geschädigtem „nicht der Rede wert“ gewesen, Körperverletzung war es dennoch.

Die psychiatrische Gerichtsgutachterin Helmburg Göpfert-Stöbe attestiert dem Angeklagten in ihrem mündlich vorgetragenen Gutachten eine Alkoholabhängigkeit sowie ein niedriges Selbstwertgefühl und emotionale Instabilität, die im Zusammenhang mit Alkoholkonsum genau diese Vorfälle provozierten und auch weiter auslösen können, falls Herrmann nicht stabil abstinent werde. Allein vor der Verhandlung hatte er nach eigener Aussage drei Flaschen Bier zum Frühstück und einen durchschnittlichen Pegel von drei Promille, der Entzugserscheinungen verhindern soll. Bei beiden ihm vorgeworfenen Straftaten dürfte aufgrund seines Alkoholpegels von über drei beziehungsweise bei der Körperverletzung über vier Promille eine „nicht unerhebliche Beeinflussung durch den Alkohol vorgelegen haben“, so die Gerichtsgutachterin.

Brandstiftung ist Schrei nach Hilfe

Mindestens 31 stationäre Aufenthalte im Zusammenhang mit seiner Abhängigkeit weist die Vita des Angeklagten bisher vor. Göpfert-Stöbe sieht in einem zweijährigen Aufenthalt in einer Entziehungsanstalt die Chance für den Alkoholabhängigen, trocken zu werden und danach einem geregelten Alltag nachgehen zu können. Sollte er im Gegenzug nicht an seiner Abstinenz arbeiten, hält sie weitere Brandstiftungen für wahrscheinlich und bezeichnet den Akt der Brandstiftung als Appell an die Umwelt: „Helft mir, soll das sagen.“

Zwei Jahre Maßregelvollzug, um abstinent zu werden

Staatsanwalt Nitsch bezweifelt das: „Ich glaube nicht, dass er die Konsequenz, den Willen und die Kraft hat, zwei Jahre durchzuhalten. Weil er schon alles andere abgebrochen hat.“ Göpfert-Stöbe hält dagegen: „Eine Entziehungsanstalt, ein Maßregelvollzug ist ein anderer Rahmen.“ Und die eventuell drohende Haftstrafe, sollte er den Entzug nicht durchziehen, könnte eine Motivation für mehr Durchhaltevermögen sein. In einem zweiten Verhandlungstag soll noch die Bewährungshelferin des Angeklagten in den Zeugenstand gerufen werden.

*Name von der Redaktion geändert

Von Katharina Stork