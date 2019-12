Amtsgericht Altenburg mit neuem Direktor

Altenburg

Das Amtsgericht Altenburg hat einen neuen Direktor. Wie die Sprecherin des Landgerichts Gera, Simone Illian, auf OVZ-Nachfrage erklärte, rückte Dr. Alexander Reichenbach bereits Anfang Oktober auf die vakante Stelle. Thüringens Justizminister Dieter Lauinger (Grüne) ernannte Reichenbach damit fast taggenau ein Jahr nach dem Tod seines Vorgängers Henning Sievers, der am 8. Oktober 2018 einem langen Krebsleiden erlegen war (die OVZ berichtete).

Neuer Direktor mit Leitungserfahrung

Alexander Reichenbach ist neuer Direktor des Altenburger Amtsgerichts. Quelle: Mario Jahn

Gänzlich neu ist die Leitungsaufgabe für Reichenbach allerdings nicht. Denn in den vergangenen Jahren hatte der 46-Jährige seinen Vorgänger bei krankheitsbedingten Abwesenheiten bereits vertreten und war letztlich sogar sein ständiger Vertreter. Ein Vorgesetzter im eigentlichen Sinne ist der Amtsgerichtsdirektor aber nur für die Justizangestellten. Im Verhältnis zu den anderen Richtern gilt er als primus inter pares, als Erster unter Gleichen.

Der in Westsachsen geborene Jurist studierte an der Universität Gießen, wo er später auch wissenschaftlicher Mitarbeiter der Professur für Bürgerliches Recht, Arbeits- und Zivilprozessrecht war. In der siebentgrößten Stadt Hessens absolvierte er zudem sein Referendariat und promovierte 2004 zum Thema „§1004 BGB als Grundlage von Beweisverboten“, bei dem es um die gerichtliche Verwertbarkeit heimlich gemachter Bild- und Tonaufnahmen in Zivilprozessen geht.

Vielfältige Betätigungsfelder

Im Anschluss trat er in den Richterdienst des Freistaats Thüringen ein und leitete das Referat Grundsatzangelegenheiten im Büro des Thüringer Innenministers. Danach war Reichenbach am Altenburger Amtsgericht, am Geraer Landgericht und am Jenaer Oberlandesgericht tätig, ehe er 2012 fest ans hiesige Amtsgericht wechselte und „hier in verschiedenen Gebieten tätig“ war und ist, wie er auf Nachfrage mitteilte. So leitet er unter anderem das Schöffengericht für Strafsachen, fungiert als Güterichter in Familiensachen und als Pressesprecher der Behörde. Von seinem Vorgänger Sievers übernahm er zudem noch das Jugendschöffengericht.

Der Familienvater lebt nach eigener Aussage in Altenburg und in einer Nachbargemeinde der Skatstadt. Reichenbach, der CDU-Mitglied ist, engagiert sich zudem kommunalpolitisch. So ist er Mitglied des CDU-Kreisvorstands und im Kriminalpräventiven Rat der Skatstadt. Bis März 2018 war Reichenbach außerdem Mitglied und Vorsitzender des Altenburger Stadtrats. Dieses Mandat legte er jedoch nieder, nachdem Zweifel an seinem Hauptwohnsitz und seinem Lebensmittelpunkt aufgekommen waren.

Von Thomas Haegeler