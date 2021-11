Altenburg

„Sie hätte Schauspielerin werden sollen.“ Der Satz ihrer Mutter klingt hart. Er speist sich daraus, dass die mehrfach vorbestrafte Tochter sie und ihren Mann in der Vergangenheit schon „oft enttäuscht“ und ihnen offenbar über Monate, wenn nicht gar über Jahre etwas vorgemacht hat. Aber es ist auch kaum zu glauben, dass das eigene Kind mitten in Altenburg einen florierenden Drogenhandel betrieben hat. Und dass bei der Dealerin, die selbst Mutter ist und ein Suchtproblem hat, auch noch eine Waffe im Spiel war.

Minder schwerer Fall und Geständnis reduzieren Strafe

Dennoch stehen die Eltern zu ihrer Tochter, haben sie in der Untersuchungshaft besucht und verfolgten im Altenburger Amtsgericht den Prozess. Dabei erleben sie, wie die 34-Jährige wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge mit Waffen letztlich zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und vier Monaten verurteilt wird. „Eine milde Entscheidung“, sagt Richter Peter Osin. Kein Wunder. Denn normalerweise drohen bei bewaffnetem Drogenhandel mindestens fünf Jahre Haft.

Zu Prozessbeginn wird die wegen Drogenhandels mit Waffen angeklagte Mutter noch in Handschellen vorgeführt. Am Ende verlässt sie den Gerichtssaal ohne. Quelle: Thomas Haegeler

Dass es deutlich weniger wurde, liegt vor allem an dem „minder schweren Fall“, wie Richter Osin erklärte. Denn der nahe des zum Verkauf bestimmten Crystals in ihrer Küche gefundene Elektroschocker war „nicht gleich zugriffsbereit“. Außerdem hielt das Schöffengericht der Angeklagten ihr Geständnis zugute und glaubte ihr, dass sie sich und ihr Leben ändern will. Schon wegen ihrer Kinder, die sie seit ihrer Festnahme Ende Mai nicht mehr gesehen hat und um die sich der Vater kümmert. Ein Thema, das der mehrfachen Mutter, die seit über zehn Jahren Crystal konsumiert, jedes Mal Tränen in die Augen treibt.

Zweite Durchsuchung führt zu Volltreffer

Allerdings war der von ihr betriebene Drogenhandel nicht von Pappe. So hat sie zugegeben, zunächst bei drei separaten Geschäften 17 Gramm Crystal zu gut 30 Euro je Gramm gekauft zu haben. Damit und durch den Weiterverkauf etwa der Hälfte für 60 Euro je Gramm finanzierte sie nicht nur ihren eigenen Bedarf, sondern auch teils ihr von Schulden geprägtes Leben. Im Juni 2020 stand dann die Polizei in der Wohnung der Dealerin. Die Beamtinnen und Beamten fanden da aber nur 2,2 Gramm Crystal und Utensilien, darunter eine Feinwaage sowie eine Liste mit Namen und Zahlen.

Anstatt es nun aber vorsichtiger anzugehen, zog sie ihr Geschäft größer auf – und geriet endgültig ins Visier der Ermittler. Das Ergebnis: ein Volltreffer Ende Mai. Bei der mehrstündigen Durchsuchung fand die Polizei 164,8 Gramm Crystal – abgepackt in kleinen und größeren Tütchen mit Mengen zwischen 0,15 und 50 Gramm. Dazu noch 260 Milliliter Liquid Ecstasy sowie kleinere Mengen Marihuana und Ecstasy. Außerdem: gut 12 000 Euro in bar, einen Elektroschocker, eine Schlagstock-Taschenlampe sowie einen abgesägten Metallstab mit Griffstück.

Die Angeklagte bespricht sich mit ihrer Verteidigerin Ines Kreisel (links), deren Antrag auf Aufhebung des Haftbefehls Erfolg hat. Quelle: Thomas Haegeler

Richter hebt Haftbefehl auf – Weihnachten mit Kindern

Spätestens hier zeigt sich, dass Drogenhandel in Altenburg längst keine Männerdomäne mehr ist. Denn erst im Frühjahr hatte das Amtsgericht eine Dealerin zu mehr als zwei Jahren Haft verurteilt. Anders als in diesem Fall muss die Angeklagte nun aber nicht zurück ins Gefängnis. Denn Richter Osin ordnete – einem Gutachten folgend – im noch nicht rechtskräftigen Urteil neben einer baldigen stationären Drogentherapie auch an, den Haftbefehl aufzuheben. Mit Letzterem folgte er dem Antrag von Verteidigerin Ines Kreisel, die drei Jahre für ausreichend hielt. Beim Strafmaß entsprach er der Forderung der Staatsanwaltschaft, die die Frau wegen des Rückfallrisikos weiter hinter Gittern sehen wollte.

Die Wiederholungsgefahr sei jedoch gering, begründete der Vorsitzende und verwies zudem darauf, dass die 34-Jährige immer wieder – in den Schwangerschaften und der U-Haft – abstinent gewesen sei. „Aber lassen sie sich nicht verführen.“ Zudem habe die Angeklagte familiären Halt. Damit kann sie Weihnachten mit ihren Kindern verbringen. „Nutze die Zeit, mein Mädchen“, sagte ihre Mutter und umarmte die von Handschellen befreite Tochter. Ein Satz voller Hoffnung, der die bisher erlebten Enttäuschungen vergessen ließ. Zumindest für den Moment.

Von Thomas Haegeler