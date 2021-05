Altenburg

Dass sie kein ganz kleiner Fisch ist, macht schon die Art ihrer Festnahme klar. Ohne zu klingeln, dafür aber mit einer Ramme dringen Beamte in ihre Wohnung ein. „Polizei, Polizei“, rufen sie dabei laut, die Waffen im Anschlag. Seit jener Razzia Mitte Juni 2020 sitzt Annalena Gebhardt* im Gefängnis. Und dort muss die 33-Jährige vorerst auch bleiben. Denn das Amtsgericht Altenburg verurteilte die drogenabhängige Mutter wegen Dealerei nun zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und vier Monaten.

Polizei sperrt bei Razzia die Straße

Für den Aufriss erscheint der Fund an jenem Freitagabend im Juni vergleichsweise gering: Etwa 14 Gramm Crystal Meth und dreieinhalb Ecstasy-Tabletten finden die Beamten. Im Garten, der dann auch noch durchsucht wird, einen weiteren Crystal-Rest und Hanfpflanzen. Bemerkenswert: Die Polizei riegelt zeitweise die Straße vor Gebhardts Haus ab, weil einer der anwesenden Kumpels ein Tütchen mit Crystal aus dem Fenster geworfen hat und die Gesetzeshüter sich die Kristalle quasi auf dem Boden zusammensuchen. Der weit größere Teil der soeben angekommenen Lieferung liegt aber in der Wohnung. Er stammt von einem Drogenhändler aus Leipzig, der offenbar auf Tour war und bei dem kurz zuvor 2300 Euro in bar beschlagnahmt wurden.

In Szenekreisen heißt sie „Eule“

„Eule“, wie die stadtbekannte Dealerin in Szenekreisen genannt wird, wurde abgehört. Die mehrfach – vor allem wegen Drogendelikten – vorbestrafte Altenburgerin befand sich schon länger im Visier der Ermittler. Mindestens seit Februar/März 2019. Von da an bis zu ihrer Festnahme soll sie – neben den bei der Razzia gefundenen Drogen – meist mit einem schon verurteilten jungen Mann dreimal 30, einmal 12,5 Gramm und einmal vier Gramm Crystal Meth bei einem anderen ausländischen Dealer erworben und gewinnbringend – die Marge lag bei 10 bis 15 Euro je Gramm – weiterverkauft haben. Das wirft ihr zumindest Staatsanwältin Vera Wtorczyk vor.

Prozesserfahren schützt die 33-Jährige ihr Gesicht am Altenburger Amtsgericht, wo sie wegen gewerbsmäßigen Drogenhandels zu zwei Jahren und vier Monaten Gefängnis verurteilt wird. Quelle: Thomas Haegeler

Die drei Geschäfte mit den größeren Mengen streitet Gebhardt aber ab. Weil das nur sehr vage von ihrem Kompagnon kommt und sich ansonsten nicht beweisen lässt, stellt das von Richter Alexander Reichenbach geleitete Schöffengericht diese drei Fälle genauso ein wie die Sache mit den Crystal-Resten und den Hanfpflanzen, die im Garten gefunden wurden. Die übrigen drei Punkte der Anklage gesteht „Eule“. Allerdings habe sie von den einmal 12,5 Gramm nur acht Gramm abgenommen, erklärt ihr Verteidiger Alexander Giehler. Zudem habe sie nicht von dem ausländischen Dealer, sondern nur von ihrem Kompagnon gekauft. Ein Drittel für den Eigenbedarf, zwei Drittel für den Weiterverkauf.

Kleine Tochter lebt im Heim

So finanzierte sich die alleinerziehende Mutter – deren minderjährige Tochter zur Zeit der Razzia bei einer Freundin war, anschließend in Obhut des Jugendamts kam und seither größtenteils im Heim lebt – über eine geraume Zeit ihre Crystal-Sucht. Denn das regulär durch Arbeitslosengeld und Jobs in Spielhallen verdiente Geld reichte dafür nicht. Bis zu einem halben Gramm Methamphetamin täglich konsumierte die 33-Jährige fast die Hälfte ihres Lebens. Einzige Pausen: zweieinhalb Jahre nach der Geburt ihrer Tochter und seit ihrer Festnahme. Cannabis rauche sie nur gelegentlich. „Zum Runterkommen“, wie Rechtsanwalt Giehler sagt. Erstmals mit 14. Das Ecstasy war nur „zum Spaß halt, ist eine Ausnahme“, meint Gebhardt. „Damit habe ich nicht gehandelt.“

Sechs Vorstrafen

Obwohl es sich letztlich „nur“ um knapp 25 Gramm Crystal handelte, verurteilte Reichenbach die 33-Jährige wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Tateinheit mit vorsätzlichem unerlaubtem Erwerb und Besitz derselben und wegen gewerbsmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln zu zwei Jahren und vier Monaten. „Bei allen drei Fällen liegt der Strafrahmen jeweils zwischen einem und 15 Jahren“, so der Richter. Dass man beim Zusammenziehen am „unteren Rand“ bleibe, begründete er mit dem Geständnis, der Sucht, der Therapiewilligkeit und der Tochter Gebhardts. Zu ihren Lasten gingen neben sechs Vorstrafen, dass sie erst neun Tage vor ihrer Festnahme zuletzt verurteilt worden war.

Beim Strafmaß folgte Reichenbach exakt der Forderung von Staatsanwältin Wtorczyk. Verteidiger Giehler hielt hingegen zwei Jahre Haft für ausreichend. „Für meine Mandantin kommt es auf die Perspektive an, die hier schnell eintreten soll“, erklärt der Rechtsanwalt, warum „Eule“ das Urteil dennoch akzeptiert. Dadurch ist es rechtskräftig. Das soll ihr zügig eine Therapie ermöglichen, damit sie im Anschluss ihre Tochter wieder zu sich holen kann.

* Name geändert

Von Thomas Haegeler