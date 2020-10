Amtsgericht verurteilt Altenburger Intensivtäter zu drei Jahren Haft

Altenburg

„Alles Gute“, sagte Ingo Leichsering kurz vor dem Verlassen des Altenburger Amtsgerichts zum Angeklagten. „Ich hoffe, wir sehen uns nicht wieder!“ Was nach Abneigung klingt, war jedoch durchaus freundlich gemeint. Denn Leichsering ist Facharzt für Psychiatrie und hat dem unter anderem des versuchten Raubes und einer Latte an Diebstählen beschuldigten Martin Meyer* mit seinem Gutachten den Weg zu einer Drogentherapie eröffnet.

Psychiater attestiert „schwere seelische Abartigkeit“

Schlüssel dafür ist eine „schwere seelische Abartigkeit“, die Leichsering dem 22-Jährigen im Zusammenwirken einer Persönlichkeitsstörung und seiner Drogensucht attestierte. Hintergrund seien massive Gewalt im Elternhaus und fehlender emotionaler Halt, die den Angeklagten über Jahre zu Crystal Meth und weiteren chemischen Drogen sowie Cannabis greifen ließen. „Wenn Sie nicht therapiert werden, werden Sie weiter konsumieren und dann weiter Straftaten begehen“, erklärte der Gutachter. „Sie können gar nicht anders, wissen nicht, wie man anders lebt:“

Anzeige

Dieser Einschätzung schloss sich das Schöffengericht unter Vorsitz von Richter Alexander Reichenbach weitgehend an. Es verurteilte den Altenburger daraufhin nach zwei Verhandlungstagen zu drei Jahren Haft. Staatsanwalt David Anders hatte zuvor auf vier Jahre Freiheitsstrafe plädiert. Meyers Verteidiger Helge Klein hielt vor allem aufgrund der schwierigen Kindheit und Lebenssituation seines Mandanten ohne Bezugspersonen zweieinhalb Jahre für ausreichend.

Schöffengericht ordnet Drogentherapie an

Durch ein weitreichendes Geständnis, fast ein Dutzend Zeugen und zig Videos von Überwachungskameras wies das Gericht dem jungen Mann eine vorsätzliche Körperverletzung, einen räuberischen Diebstahl, 13 weitere illegale Beutezüge, unerlaubten Drogenbesitz und eine Nötigung in Tateinheit mit Beleidigung nach. „Die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt wird angeordnet“, erklärte Reichenbach zur Urteilsverkündung. Außerdem muss Meyer 250 Euro für ein gestohlenes Handy zurückzahlen.

Aufgrund der angeordneten Behandlung, die laut Gutachter anderthalb bis zwei Jahre dauern, stationär beginnen und dann schrittweise in die Normalität führen soll, muss der therapiewillige Intensivtäter nur einen geringen Teil der Strafe im Gefängnis absitzen. Zumal seine seit Ende April dauernde Untersuchungshaft darauf angerechnet wird. Dass er vor gut fünf Monaten festgenommen wurde, sahen alle Beteiligten als Glück an. Sonst wäre seine kriminelle Karriere weitergegangen wie bisher.

Angeklagter klaut teure Parfüms für Crystal

Diese hatte nach fünf Vorstrafen wegen 62 Delikten vom Diebstahl über Körperverletzungen bis zum Waffenbesitz, weswegen der junge Mann bereits mehr als zwei Jahre im Jugendknast verbrachte, im Juni 2019 erneut Fahrt aufgenommen. Nun kamen weitere 17 Taten hinzu. Weil ihm die Arbeitsagentur wegen verpasster Termine den Geldhahn zudrehte, versetzte er bis Frühjahr dieses Jahres insbesondere die Verkäuferinnen einer Drogerie in Angst und Schrecken. Immer wieder marschierte der Angeklagte fast täglich in die Filiale am Altenburger Markt, stahl Parfüms für in Summe mehrere Tausend Euro und setzte diese in Crystal und Co. um.

Reihe weiterer Diebstähle eingestellt

Bei einer der dreisten Touren, die ihm wegen fehlender Sicherung relativ leicht gemacht wurden, bedrohte er eine Angestellte, die ihn angesprochen hatte, und beschimpfte sie: „Geh’ aus dem Weg, sonst drück’ ich dir die Brille in die Fresse, du Fotze!“ Zudem stahl er einer flüchtigen Bekanntschaft das Handy, das sie auf seiner Couch liegengelassen hatte, um es ebenfalls zu Drogen zu machen. Den Inhaber eines Supermarktes räumte er indes aus dem Weg, weil dieser ihn beim Klauen von Süßigkeiten erwischte – räuberischer Diebstahl. Angeklagt waren noch mehr Diebstähle, die aber wegen Beweisproblemen und weil sie im Vergleich zum Rest nicht weiter ins Gewicht fielen, eingestellt wurden.

Versuchter Raub nicht zu beweisen – weitere Verfahren warten

Nur der schwerste Vorwurf des versuchten Raubes der Tasche einer älteren Dame ließ sich laut Gericht nicht beweisen. Deshalb wurde daraus „nur“ eine vorsätzliche Körperverletzung, weil Meyer die inzwischen 80-Jährige in der Spalatinpromenade so geschubst hatte, dass sie auf den Hinterkopf fiel und sich das Handgelenk brach, weswegen sie nun drei ihrer Finger nicht mehr richtig bewegen und nichts Schweres mehr heben kann.

Doch damit nicht genug. Denn auf den Drogensüchtigen wartet bereits die nächste Anklage am Amtsgericht. Zudem gibt es laut Staatsanwalt Anders weitere drei Verfahren bei der Ermittlungsbehörde, über die noch nicht entschieden wurde. Das aktuelle Urteil ist zudem noch nicht rechtskräftig.

* Name geändert

Von Thomas Haegeler