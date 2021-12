Die reinen Zahlen zu geimpften und ungeimpften Patienten in den Kliniken können einen falschen Eindruck erwecken. Das gilt vor allem mit Blick auf Angaben aus den Normalstationen. Denn dort machen einen Großteil der Patienten diejenigen aus, die aufgrund ihrer Infektion mit dem Coronavirus gar nicht im Krankenhaus gelandet wären. Wer etwa als Geimpfter mit einer Blinddarmentzündung oder nach einem Unfall in die Klinik kommt (was angesichts steigender Impfquoten immer öfter passiert), wird dort standardmäßig getestet. Fällt das Ergebnis aufgrund einer erneuten, aber harmlos verlaufenden, Infektion positiv aus, landet der Patient automatisch auf einer Covid-Station und zählt auch als geimpfter und hospitalisierter Corona-Patient in die Statistik. „Auf der Normalstation liegen alle positiv auf das Virus getesteten Patienten, darunter auch solche, die sich nicht impfen lassen können oder die nicht an Covid erkrankt sind, sondern sich zum Beispiel ein Bein gebrochen haben“, bringt es Professor Christoph Josten auf den Punkt, medizinischer Vorstand am Uniklinikum Leipzig (UKL). Für die Intensivstationen gilt allgemein: Geimpfte Patienten haben relevante Vorerkrankungen, die den Immunschutz beeinträchtigen, oder eine andere Grunderkrankung. „Sie sind nicht primär wegen Covid-Symptomen in Behandlung“, erklärt Christoph Josten für das UKL. Die Frage nach dem Impfstatus sei für die Beurteilung der Belastung der Kliniken wenig aussagekräftig, so der Mediziner. „Und auch nicht, um die Wirksamkeit der Impfung zu beurteilen – denn dazu müsste noch detailliert unterschieden werden, wer warum nicht geimpft wurde, wer wann womit geimpft wurde und welche weiteren Erkrankungen vorliegen.“ Das sei jedoch nicht leistbar.