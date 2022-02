Andrang bei Kinderimpf-Aktion im Klinikum Altenburger Land

Altenburg

Aufgeregt hüpft Otis auf der Stelle. Mit Mama Monique Weber hat sich der Fünfjährige in die lange Schlange eingereiht, die sich Donnerstagnachmittag im ersten Stock des Medicums bildet. Am meisten Angst habe er davor, dass es dolle pikst, verrät der junge Mann und schaut fragend zur Mama. Die streichelt ihrem Wirbelwind beruhigend über den Kopf. Selbst im Gesundheitswesen tätig, hat sie keinerlei Bedenken gegenüber möglichen Nebenwirkungen der Kinderimpfung. „Ich habe selbst in einem Impfzentrum mitgeholfen, wo auch jede Menge Kinder geimpft wurden und da war nie irgendwas“, erzählt die Windischleubaerin, während sich die Schlange langsam zu Kerstin Ehrentraut vorarbeitet.

50 Kinder standen am Donnerstagnachmittag Schlange für die Impfung. Quelle: Mario Jahn

50 Marienkäferpflaster in zwei Stunden

In der Praxis, wo einst Gefäßerkrankungen behandelt wurden, verimpft die Kinder- und Jugendmedizinerin binnen zwei Stunden fünf ganze Fläschchen Biontech. Macht 50 Marienkäferpflaster auf kleinen Oberarmen. Genau wie Otis, erhält auch Mary aus Altenburg an diesem Tag ihre erste Dosis. Ganz geheuer scheint der Zehnjährigen die Krankenhausumgebung und erst recht die wartende Spritze nicht. Mama Doreen Quade hingegen freut sich über das Angebot des Klinikums: „Unsere Kinderärztin lehnt es ab, Kinder unter 12 Jahren zu impfen, und hat uns hierher verwiesen“, erzählt sie. Die Frage, ob sie ihre Tochter gegen Corona impfen lässt oder nicht, stellte sich der Altenburgerin nicht. „Unsere ganze Familie ist inzwischen geboostert. Wir wollen einfach unsere Freiheit wieder“, betont sie.

Fünf Dosen Biontech konnten vollständig verimpft werden. Quelle: Mario Jahn

„Ich wollte mich auch schützen können“

Während Mary in grob drei Wochen noch mal wiederkommen muss, um ihren Impfschutz zu vervollständigen, sind die besten Freundinnen Alin (9) und Selma (8) diesen Schritt bereits weiter – so wie 40 der 50 Impfkandidaten an diesem Nachmittag. „Endlich“, entfährt es Selma. „Wenn in der Vergangenheit von Ungeimpften die Rede war, hatten die Mädchen regelmäßig ein schlechtes Gewissen, obwohl sie ja gar nichts dafür konnten“, erzählt ihre Mama Steffi Wesch. Entsprechend bedurfte es keiner Überredungskünste, als die Möglichkeit für den Piks schließlich bestand. „Ich wollte das“, sagt die aufgeweckte Grundschülerin im Brustton der Überzeugung. „Ich wollte mich auch schützen können. Das tat gar nicht weh und danach hatte ich nichts.“

Nächster Termin: 28. Februar

Wie gut dieser Schutz funktioniert, davon ist Medizinerin Ehrentraut begeistert. „Allgemein lässt sich sagen, dass Kinder den Impfstoff sehr gut vertragen und sehr gut Antikörper aufbauen, weil ihr junges Immunsystem sehr lernfähig und nicht so träge wie bei uns Großen ist.“ Nach dem Auftakt am 6. Januar ist es am Donnerstag die zweite „gebündelte“ Aktion des Klinikums Altenburger Land, die in Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Kinderärzten durchgeführt wurde, so Klinikumsprecherin Christine Helbig. „Wir sind sehr zufrieden mit der Resonanz“ – und der nächste Termin steht bereits. Am 28. Februar ab 16 Uhr sind Otis, Mary und die lange Schlange zurück. Wer sich mit seinem Kind auch einreihen möchte: Unter 03447 521066 werden Rückfragen beantwortet und Anmeldungen gesammelt. Zehn Kinder teilen sich eine Ampulle Vakzin.

