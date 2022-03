Andreas Flick in Lehndorf ist der einzige Gitarrenbauer im Altenburger Land

Nobitz/Lehndorf

Der wohl einzige Gitarrenbauer im Altenburger Land findet sich in Lehndorf. Seit 2019 hat sich Andreas Flick mit seiner Instrumentenwerkstatt im Nobitzer Ortsteil niedergelassen und fertigt klassische Gitarren. „Ich wollte nach fast zehn Jahren der Kälte des Alpenlandes den Rücken kehren und war zudem neugierig auf den Osten Deutschlands“, erzählt der 33-Jährige. Ursprünglich stammt er aus der Karlsruher Gegend und hat im bayerischen Mittenwald Zupfinstrumentenbau gelernt.

In der Lehndorfer Gitarrenwerkstatt bietet sich ein Blick auf die Einzelteile der im Bau befindlichen Instrumente. Quelle: Andreas Flick

„Osten Deutschlands noch erschwinglich für Selbstständigkeit“

Andreas Flick ist zudem diplomierter Konzertgitarrist. Das Studium der klassischen Gitarre führte ihn nach Innsbruck. Danach habe ihn sein Lebensweg ins Altenburger Land geführt und er konnte seine eigene Werkstatt eröffnen. „Hier ist es noch erschwinglich, sich selbstständig zu machen“, meint der Instrumentenbauer. Zu seinen Käufern zählen Musikstudenten und Hobby-Musiker. Dank nach wie vor bestehender Studienkontakte sei er momentan nicht vordergründig auf Laufkundschaft angewiesen.

Wer zum Lehndorfer Gitarrenbauer Andreas Flick will, muss beim Läuten kräftig ziehen. Quelle: Mario Jahn

Handgefertigte Unikate aus rund 45 Einzelteilen

Bei filigranen Arbeiten kommt in der Lehndorfer Instrumentenwerkstatt ein winziger Hobel aus Messing zum Einsatz. Quelle: Mario Jahn

Jede seiner akustischen Gitarren ist ein Unikat – aus etwa 45 Einzelteilen in Handarbeit gefertigt. Das beginnt schon mit der Vorbereitung des Fichtenholzes für den Teil der Gitarre, der für die Schwingungen zuständig ist. „Die Gitarrendecke ist das absolut Wichtigste am Instrument. Das Holz dafür muss fehlerfrei und gleichmäßig gewachsen sein. Damit die Decke gut vibriert und kein Schall geschluckt wird, müssen die Holzfasern durchgehend sein“, erklärt Andreas Flick. „Und man muss gerade beim Abschleifen in der Dicke sehr genau arbeiten. Da ist keine Arbeitsstunde verschwendet.“

Für guten Gitarrenklang Holz spalten statt sägen

Der Gitarrenbauer sägt die Bretter wegen der durchgehenden Faserung nicht etwa auf die benötigte Stärke zurecht, sondern bearbeitet das Holz mit der Axt – so wie es bereits Generationen von Instrumentenbauern vor ihm getan haben. Der Neu-Lehndorfer spaltet den Holzklotz dabei immer und immer wieder – so lange, bis das Holz dünn genug ist, um es weiter bearbeiten zu können. Letztendlich haben die rund zehn Holzstreifen, aus denen sich eine Gitarrendecke zusammensetzt, jede nur eine Stärke von etwa 1,8 Millimeter.

Gitarrendecke aus Alpenfichte

Stabilität geben dem wichtigsten Teil des künftigen Klangkörpers dünne Holzleisten, aufgeleimt auf der Rückseite der Decke. Obwohl Andreas Flick für seine Gitarrendecken Fichte verwendet, eignet sich regionales Holz aus Leinawald und Kammerforst nicht dafür. Die Bäume wachsen hier zu schnell, meint der junge Mann. Er greift daher auf Fichtenholz aus höheren Lagen des Alpenraumes zurück, langsam und gleichmäßig gewachsen.

Instrumentenbauer Andreas Flick braucht eine sichere Hand für die feingliedrigen Details der Gitarrendecke. Quelle: Mario Jahn

Im Unterschied zur schwingenden Decke sei die Holzart für den Boden weitaus nebensächlicher, weiß der Zupfinstrumentenexperte. Hier spiele vor allem die Optik eine wichtige Rolle. Traditionell wurde zum Bau der Böden Palisander verwendet, ein Edelholz mit ausdrucksvoller Maserung. Seit rund fünf Jahren unterliegt Palisander wegen der Gefährdung des Fortbestandes allerdings dem Washingtoner Artenschutzabkommen.

Walnuss-Furnier als Palisander-Ersatz

Um dem begehrten Edelholz optisch nahe zu kommen, ohne es unbedingt einsetzen zu müssen, färbt der Lehndorfer Gitarrenbauer Furnierhölzer aus europäischer Walnuss in einem speziellen Druckverfahren ein. „Es hat mich gereizt zu schauen, was man mit europäischem Holz machen kann.“ Das Furnier wird nach dem Färben auf Kiefer oder ähnlichem aufgeleimt. „Das Holz für den Boden muss letztendlich nur die Spannung tragen.“

Nach dem Einfärben muss das Furnier für den Gitarrenboden zunächst trocknen. Quelle: Andreas Flick

Zarge-Biegen verlangt viel handwerkliches Geschick

Viel handwerkliches Geschick und gutes Augenmaß sind vonnöten, bis aus allen Einzelteilen unterschiedlicher Holzarten ein fertiges Instrument entsteht. Da vergehen Wochen und Monate. Die meiste Übung verlange es, die Zarge zu biegen: das Verbindungsstück zwischen Gitarrenboden und Decke. Andreas Flick arbeitet hier traditionell mit dem heißen Biege-Eisen, an dem er das angefeuchtete Holz in die richtige Form bringt.

Leim-Presse Marke Eigenbau

Im Vergleich zu den dünnwandigen Teilen des Korpus erscheint der Gitarrenhals aus Zeder stämmig und massiv. Wenn es darum geht, ihn oder andere Instrumententeile miteinander zu verleimen, kommt in der Werkstatt Flick die selbst gebaute Presse zum Einsatz. Die spezielle Vorrichtung sorgt dafür, dass während des Leimens nichts verrutschen kann.

In der selbst konstruierten Presse wird die Seitenwand (Zarge) auf die Gitarrendecke geleimt. Quelle: Andreas Flick

„Schellack ist nach wie vor akustisch das Beste“

Jede Gitarre von Andreas Flick ist zu 100 Prozent handgefertigt und ein Unikat. Quelle: Andreas Flick

Bevor er schlussendlich ans Aufziehen der Nylon-Saiten gehen kann, leimt Andreas Flick den Steg auf. Auf ihm lastet eine besondere Beanspruchung. Muss er doch beim Spielen einem Saitenzug von rund 40 Kilogramm standhalten. Für den richtigen Glanz der Lehndorfer Gitarren sorgt Schellack. „Es ist ein reines Naturprodukt und nach wie vor akustisch das Beste“, ist Flick überzeugt. Schichtweise bringt er den Lack mit dem Ballen auf, bis die Poren des Holzes vollständig verschlossen sind. Schellack ist ein Naturharz, das aus Schildläusen und deren Ausscheidungen gewonnen wird.

Andreas Flick fertigt nicht nur Akustikgitarren an. Er führt auch Reparaturen aus und würde bei Anfrage zudem Instrumente für Linkshänder bauen. Und dann möchte der Konzertgitarrist gerne noch besser in seiner neuen Heimat ankommen. Bisher mangelte es pandemiebedingt an den rechten Gelegenheiten dazu. Das wird sich hoffentlich in diesem Jahr ändern.

Von Dana Weber