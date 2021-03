Angeklagter im Altenburger Mord-Prozess rechnet mit Konsequenzen für die Tat

Gera/Altenburg

Plötzlich wollten die beiden Angeklagten im Prozess um den Mord in der Altenburger Pappelstraße nicht mehr reden, der am Mittwoch vor dem Landgericht nach monatelanger Unterbrechung fortgesetzt wurde. Vorgesehen war ihre Aussage zu den Vorwürfen gegen sie aber schon. Doch die Anwälte von Tino S. und Sven N. rieten ihren Mandanten davon ab, weil wenige Tage vor der Verhandlung ein bislang unbekanntes Gutachten von Fußspuren am Tatort auftauchte, datiert vom Mai 2020. Weil dieses darauf hindeutet, dass sich mehrere, auch bislang unbekannte Personen in der Wohnung des Opfers zur Tatzeit aufhielten, müsse dies nun erst mit den Angeklagten besprochen werden, hieß es.

Doch beide Beschuldigte redeten dennoch. Und was vor allem Sven N. zu sagen hatte, überraschte dann schon. Er soll die äußerst brutalen Schläge und Tritte ausgeführt haben, die am 12. Februar 2020 zum Tod des 52-jährigen Mario K. in dessen Wohnung führten. Er soll versucht haben, K. die Kehle durchzuschneiden. Tödlich waren allerdings massive Tritte gegen den Oberkörper. Diese führten zu einem Bruch der Wirbelsäule, diese schließlich zur Atemlähmung.

Leben des Angeklagten begann nicht schön

N. ließ durchblicken, dass er mit ernsthaften Konsequenzen rechnet, die sich aus der Mordnacht für ihn ergeben. Das tat der 19-Jährige, als er zu seinem Leben befragt wurde. Dieses begann nicht schön. Als er zehn war, haute sein Vater ab. Mit 16 flog er aus der Wohnung, weil er sich beim Jugendamt über seine Mutter beschweren wollte, die seine beiden jüngeren Geschwister offenbar extrem vernachlässigte.

Statt einer abgeschlossenen Lehre landete N. am 26. Februar 2020 nach dem Mord-Verdacht mit 18 im Knast. Dort fühlt er sich gut, bezeichnet den Aufenthalt vor Gericht sogar als angenehm, mit einem geregelten Tagesablauf. Dort hat N. seine abgebrochene Lehre zum Baufacharbeiter wieder aufgenommen. Nach dem Abschluss plant er in der Jugendstrafanstalt Arnstadt eine weitere Ausbildung.

Gericht hakt nach

An dieser Stelle hakt der Vorsitzende Richter ein. Laut Jugendstrafrecht drohen ihm zehn Jahre Haft, „solange können Sie sich doch nicht ausbilden lassen?“, fragt Harald Tscherner. „Wieso denn nicht, wenn ich die Zeit dazu habe“, widerspricht ihm der Angeklagte.

Tatort Pappelstraße: In diesem Block wurde der 52-jährige Mario K. im Februar 2020 umgebracht. Nun kommt es zum Prozess. Quelle: Thomas Haegeler

Und nun liefert N. einen weiteren Grund, warum sich die Gewalttat in der Pappelstraße für ihn negativ auswirken könnte. Denn er wollte zur Bundeswehr und hatte sogar schon einen Termin für ein Bewerbungsgespräch. „Steht denn dieser Plan immer noch?“, fragt jetzt Tscherner und N. antwortet: „Ich glaub’, dass hat sich erledigt. Als das mit dem Mord passiert ist, hab’ ich den Termin nicht mehr für voll genommen.“

Mitangeklagter war schon verurteilt

Weit verschlossener wirkt der Mitangeklagte Tino S. Der 24-Jährige verließ das Förderzentrum ohne Abschluss, erlernte keinen Beruf, hatte dafür jedoch ein ausgewachsenes Alkoholproblem und Erfahrungen mit etlichen illegalen Drogen. Bezahlen musste er diese angeblich aber nicht, was das Gericht stutzig machte. Tscherner fühlte vor, ob er den Stoff eventuell für sexuelle Dienste erhielt. Denn in diesem Bereich ist das Motiv für die Bluttat angesiedelt. Das aber stritt S. vehement ab. Eher kommt wohl infrage, dass er das Drogengeld als Dealer einstrich. Dafür verurteilte ihn das Amtsgericht Altenburg im September 2019 zu einer Freiheitsstrafe. Die Haft trat S. aber nicht an. Stattdessen landete er einige Woche später am Tatort eines Mordes.

Von Jens Rosenkranz