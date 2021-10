Angeklagter im Meuselwitzer Missbrauchsprozess schweigt – nun soll sein Vater reden

Altenburg/Meuselwitz

Vor Gericht gilt ein Angeklagter so lange als unschuldig, bis seine Schuld bewiesen und durch ein rechtskräftiges Urteil besiegelt ist. Oder nicht. Der Betreffende muss an diesem Verfahren gegen ihn nicht mitwirken, er darf schweigen, seine Verfehlungen müssen andere ihm belegen. Stefan K. geht im Prozess gegen ihn wegen des sexuellen Missbrauchs seiner zwölfjährigen Stieftochter genauso vor. Er schweigt sogar dann und trotz Nachfragen der Strafkammer beharrlich weiter, wenn es um seine finanziellen Verhältnisse geht. Diese aufzuhellen, gilt als Routine in Strafverfahren.

Das Schweigen in diesen Dingen ist allerdings nervig, zeitraubend und damit teuer und grenzwertig, weil dem Angeklagten auch auf andere Weise nachgewiesen werden kann und wird, wovon er lebt und wieviel er verdient. Ihm Fall von Stefan K. ist es sein Vater, in dessen Firma er als Elektroinstallateur arbeitet. Dass der angesehene Unternehmer nun am gestrigen Donnerstag als Zeuge vor Gericht erscheinen sollte, behagte dem Angeklagten gar nicht. Der 37-Jährige stöhnte und hielt die Hände vor sein Gesicht, als der Vorsitzende Richter dessen Erscheinen zuletzt anordnete.

Im Streit bei den Eltern ausgezogen

Das Verhältnis von Stefan K. zu seinem Vater kann als schwierig bezeichnet werden, was in den besten Familien vorkommt. Allerdings half der Vater seinem Sohn selbst nach Zerwürfnissen und Abstürzen, damit er wieder auf die Beine kommt. Eine 2001 begonnene Lehre zum Elektroinstallateur wurde im Streit beendet, weil K. durch eine Prüfung fiel und sein Vater ihn daraufhin entließ. K. zog zu Hause aus, war danach arbeitslos, lebte von Sozialhilfe und landete schließlich auch mehrmals vor Gericht.

In den meisten Fällen wegen des Fahrens ohne Führerschein, weil er sich über viele Jahre immer und immer wieder ans Steuer setzte, obwohl er keine Erlaubnis hatte. 2008 war dies allein in 246 Fällen. Einmal wurde er verurteilt, weil er eine von ihm verschuldete Ölspur in Altenburg nicht mit einem Warndreieck kennzeichnete, woraufhin zwei Kradfahrer stürzten und sich beide verletzten. Ein andermal übermalte K. ein amtliches Kurzkennzeichen und fälschte das Siegel, um es zu verlängern. Auch unterschrieb er einen Darlehensvertrag mit dem Namen seiner Freundin, um so an 3500 Euro zu kommen.

Ein einziges Mal redet der Angeklagte am Donnerstag, ganz plötzlich, und hilft dem Gericht bei einem amtlichen Kennzeichens seines damaligen Wagens, mit dem er schwarz unterwegs war.

Vollstreckungshaft angeordnet

Dass er vor Gericht zu seinen wirtschaftlichen Verhältnissen schweigt, ist bei K. nicht neu. Weil er in einer anderen Verhandlung zwecks Abgabe seiner Vermögensauskunft nicht erschien, ordnete ein Gericht für K. einmal bereits Vollstreckungshaft an. Im Fall seiner jetzigen Anklage wollte die 9. Strafkammer dazu nun seinen Vater als Arbeitgeber befragen. Doch dieser kam nicht, weil er im Urlaub ist. Nun soll dessen immer mehr mit Spannung erwartetes Erscheinen in der nächsten Woche stattfinden. Denn K. will weiter schweigen, obwohl ihn der Vorsitzende Richter erneut fragte, ob das wirklich sein muss.

Stefan K. schweigt. Über seine Anwälte ließ er erklären, dass er unschuldig ist. Quelle: Jens Rosenkranz

Schön wird das für den Vater nicht. Womöglich hätte der Filius besser daran getan, zu sagen, was er verdient. Denn die Anklage wiegt schwer und soll in der nächsten Woche mit gerichtsmedizinischen Gutachten untermauert werden, und zwar anhand von Spuren an aufgefundenen Kondomen. K. soll seine Stieftochter in einer Wohnung in einem Meuselwitzer Ortsteil mindestens zweimal missbraucht haben – und zwar im Oktober und November 2020. Das vermeintliche Opfer schwieg vor Gericht, als es seine bei der Polizei getätigte Aussage bestätigen sollte. Die Schülerin wiederholte ihre Behauptung aber wenige Tage später in der Wohnung ihrer Vaters gegenüber dessen Frau. K. selbst ließ über seinen Anwalt erklären, dass er unschuldig ist.

Von Jens Rosenkranz