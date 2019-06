Altenburg

Einsatz für die Retter am späten Mittwochabend in Altenburg-Nord. Gegen 23.30 Uhr eilten Polizei und Rettungsdienst in die Stauffenbergstraße.

Opfer erleidet diverse Gesichtsverletzungen

Von dort hatte sich zuvor ein Mann gemeldet, der offenbar Opfer eines körperlichen Angriffs geworden war. Wie der 40-Jährige mitteilte, sei er von zwei bislang unbekannten Männern körperlich attackiert und verletzt worden. Da der Mann diverse Gesichtsverletzungen aufwies, wurde er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, teilt die Polizei mit.

Polizei sucht Zeugen des Angriffs

Die Altenburger Beamten haben die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen, die Hinweise zum Geschehen geben können, gebeten, sich unter Tel. 03447 4710 bei der Polizeiinspektion Altenburger Land zu melden.

Von OVZ