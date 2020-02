Angriff auf Meuselwitzer Geldautomaten: Spurenauswertung läuft

Meuselwitz

Die Automatensprenger von Meuselwitz sind weiterhin auf der Flucht. „Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen auf Hochtouren“, teilte eine Sprecherin der Landespolizeiinspektion Gera am Montag mit. Doch auch knapp drei Tage nach dem Angriff auf die Deutsche Bank am Baderdamm gebe es noch keine neuen Erkenntnisse hinsichtlich Tätern und Fluchtfahrzeug. „Es werden weiterhin Zeugen gesucht“, betonte die Sprecherin.

Ein Stück vorangekommen sind die Ermittlungen hinsichtlich der Art und Weise der Sprengung und der Folgen. Allerdings will die Polizei aus „ermittlungstaktischen Gründen“ dazu aktuell keine Auskunft geben – etwa auf die Frage, ob für die Detonation wie in anderen Fällen Gasflaschen genutzt wurden. „Die Spurenauswertung dauert weiterhin an“, hieß es am Montag. Keine Angaben auch zur Höhe der erbeuteten Bargeldsumme.

Diverser Sachschaden im gesamten Bankraum

In welchem Umfang neben dem Geldautomaten auch das Objekt Schaden nahm, könne noch nicht dargelegt werden. Nur so viel: „Im Rahmen der Ermittlungen vor Ort wurde im gesamten Bankraum diverser Sachschaden verzeichnet.“ Ebenfalls keine näheren Auskünfte gibt es zur Zusammenarbeit der Altenburger Polizei mit Kollegen in anderen Bundesländern. Definitiv würden aber „im Zuge der Ermittlungen auch andere Geldautomaten-Sprengungen – so wie in Zeitz – ins Visier genommen. Ob ein tatsächlicher Tatzusammenhang besteht, ist bis dato noch nicht abschließend geklärt.“

Täter von Zeitz noch nicht gefasst

Dass es sich in Meuselwitz um dieselbe Tätergruppe handelt wie bei der Attacke am 18. Januar auf die Deutsche Bank in Zeitz, dafür spricht unter anderem, dass die Automatensprenger aus der sachsen-anhaltischen Nachbarstadt bislang nicht gefasst sind. Wie ein Sprecher der zuständigen Polizeiinspektion Halle auf OVZ-Nachfrage berichtete, gebe es zu dem Vorfall vor gut drei Wochen bislang keine neuen Hinweise.

Geduld aufbringen müssen auch die Kunden der Deutschen Bank in Meuselwitz. Wie die OVZ aus Bankkreisen erfuhr, ist mit einer mehrmonatigen Schließung der SB-Niederlassung im City-Center zu rechnen. Ursache seien die in solchen Fällen meist umfangreichen Abstimmungen zwischen Bank und Gebäudeeigentümer bis hin zu baulichen Genehmigungen für die Wiederherstellung der Räumlichkeiten. Auch das attackierte SB-Center der Deutschen Bank in Zeitz sei weiterhin geschlossen.

Von Kay Würker