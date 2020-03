Angst vor Corona ist auch in Altenburg spürbar

Altenburg

Das Regal für antibakterielles Handgel, Desinfektionsspray und ähnliche Hygiene-Produkte in der Altenburger Müller-Filiale ist an diesem Montagvormittag leer. Ändern wird sich das vorerst nicht. Lieferengpässe und ausverkaufte Waren sind derzeit in Deutschland keine Seltenheit. Zwar gibt es im Altenburger Land bisher keine Corona-Fälle, doch das Virus ist auch hier längst angekommen – zumindest in den Köpfen der Menschen. Ihr Einkaufsverhalten zeigt, dass die Angst vor einer Ausbreitung des Virus in Thüringen sehr real ist.

Lieferengpässe und Lücken im Verkaufsregal

Bei Müller am Altenburger Markt sind neben Desinfektions-Produkten auch Mundschutz und Einmalhandschuhe nicht verfüg- und lieferbar. „Wir tun alles, damit unsere Kunden bald wieder Nachschub bekommen“, sagt die stellvertretende Filialleiterin Frau Dalpra. Doch mehr als nachbestellen kann auch sie nicht. Und das tun derzeit alle Drogerien. Die meisten vergeblich.

Auch in der gegenüberliegenden Rossmann-Filiale gibt es auffällige Lücken in den Regalen. Kathrin Wöllner steht vor den Probiergrößen und sucht nach einem Desinfektions-Spray. „Das ist schon der vierte Laden in dem ich schaue, aber es gibt nirgends mehr was“, sagt die Altenburgerin. Viel sei auch Panikmache, sagt sie, aber Hygiene sei schon wichtig, um sich vor einer möglichen Ansteckung zu schützen.

Leere Regale in der Altenburger Müller-Filiale am Markt. Schon seit Tagen sind Desinfektionsmittel hier ausverkauft. Quelle: Mario Jahn

Hamsterkäufe auch im Altenburger Land

Nicht nur in Drogeriemärkten gibt es dieser Tage leere Regale. Auch viele Supermärkte werden bei sogenannten Hamsterkäufen leergeräumt. In Altenburg ist das nur teilweise zu beobachten. Der Edeka-Markt Soba ist noch recht gut bestückt. „Wir haben deutlich mehr Fertiggerichte und Grundnahrungsmittel als sonst verkauft“, sagt der Filialleiter Jens Soba. Er betont aber auch: „Hier in Altenburg hält sich alles noch im Rahmen.“ Zwar ist auch in seiner Filiale das Desinfektionsmittel restlos ausverkauft, aber zur Desinfektion reiche Seife völlig aus, so Soba.

Im Gang mit den Konserven steht ein älterer Mann und packt zwei Dosen mit Erbseneintopf in seinen schon sehr vollen Einkaufswagen. Er mache einmal in der Woche einen großen Einkauf, erzählt er, wegen Corona kaufe er nicht mehr ein als sonst. Bei Netto und Kaufland ist das offensichtlich schon der Fall. Hier sind Eintopf-Konserven, Nudeln und Reis Mangelware und die leeren Regale ein ungewohnter Anblick in Läden, in denen sonst immer alles verfügbar ist.

Auch bei Kaufland gibt es auffällige Lücken in den Regalen. Quelle: Lilly Günthner

Apotheken haben keinen Mundschutz mehr

In den Apotheken des Altenburger Landes gibt es so gut wie keine Desinfektionsmittel mehr. Ebenso ausverkauft sind Mundschutz- oder die einfacheren Hygienemasken. Das teilte Lutz Gebert, Sprecher der Apotheken im Kreis, der OVZ auf Anfrage mit. Grund sei die Bevorratung wegen des Corona-Virus. Ob überall alles alle sei oder ein Kollege noch kleine Restbestände habe, könne er aber nicht sagen.

Gebert rechnet damit, dass sich der Engpass bei Desinfektionsmitteln in sieben bis zehn Tagen lösen könne. Keine Chance sehe er dagegen beim Mundschutz, da diese Artikel in China hergestellt werden, wo die Nachfrage selbst nicht befriedigt werden kann.

Corona-Effekt führt zu Medikamentenknappheit

Gebert bestätigte ebenso, dass auch bestimmte Medikamente knapp werden. Das habe aber nichts mit dem Corona-Virus zu tun, sondern zeichne sich bereits seit längerem ab. Besonders betroffen seien Blutdruck-Senker, Antidepressiva und Antibiotika, aber auch etliche andere Arzneien. Hauptgrund wäre, dass man nicht bereit sei, für Medikamente angemessene Preise zu bezahlen und die Produktion deshalb weitestgehend nach Asien verlagert wurde. Durch den Corona-Effekt werde dies nun verstärkt, da sich durch die Produktionsausfälle beispielsweise in den schwer betroffenen chinesischen Provinzen die Lager leeren und nicht wieder ausgefüllt werden. Die bereits jetzt bestehenden Lieferengpässe würden sich in nächster Zeit möglicherweise verstärken.

Von Jens Rosenkranz und Lilly Günthner