Anja Losse vom Tanzraum Altenburg startet eine neue Tanzchallenge

Altenburg

„Ich möchte so gerne wieder tanzen, tanzen, tanzen und diese Leidenschaft mit allen Menschen teilen“, sagt Anja Losse, Tanzpädagogin und Choreographin vom Tanzraum Altenburg. Und da sie momentan keinen normalen Tanzunterricht erteilen kann, weicht sie ins Digitale aus – „um mal wieder ein bisschen Bewegung reinzubringen.“

Am Sonntag startet sie deswegen eine neue Tanzchallenge zum Pop-Song „Think about Things“ vom isländischen Sänger Daði Freyr Pétursson.

Choreographie entstand schon 2020

Auf ihrem Youtube-Kanal „Tanzraum Altenburg“ lädt Anja Losse am 28. Februar das Video mit der erklärten Choreographie zum Lernen und Nachtanzen hoch. „Ich erkläre die Tanzschritte und jeder, der möchte, kann von Zuhause aus die Schritte zum Lied üben“, sagt Losse. Das Grundgerüst der Choreo entstand schon im vergangenen Jahr in der Gruppe des Projekts „Altenburg am Meer“.

„Ich habe gefragt, ob ich die Choreographie übernehmen und einige Sachen anpassen kann. Für mich war es schnell zu lernen und ich habe ein paar Sachen noch verfeinert, eine Tanzraum-Zutat hinzugefügt.“

Zum Frühlingsanfang gibt es einen Online-Workshop

Nachdem das Video hochgeladen ist und alle Tanzwütigen Zeit hatten, sich alleine mit der Choreographie anzufreunden, will Losse pünktlich zum Frühlingsanfang, am 20. März um 15 Uhr und 17.30 Uhr jeweils einen Online-Workshop via Zoom anbieten. In den Workshops kann die Tanzpädagogin noch einmal individuell Hilfestellungen geben, Schritte genauer erklären und Unsicherheiten aus der Welt schaffen. Wer Interesse am kostenlosen Workshop hat, kann sich per Mail unter info@tanzraum-altenburg.de bei Anja Losse anmelden.

Perspektivisch gesehen soll der Tanz zu „Think about Things“ natürlich auch öffentlich gezeigt werden – unter anderem am Welttanztag am 29. April. In welcher Form Anja Losse den Welttanztag feiern wird, steht noch nicht fest. Sicher ist jedoch, dass die Choreo sowohl auf dem Stadtmensch-Festival Anfang Juni und zum Abschluss des Projekts „Altenburg am Meer“ im Juli ihren Auftritt bekommen soll.

Die Choreo beinhaltet auch Freestyle-Teile

„Das Lied macht sofort gute Laune“, sagt Losse. Tänzerische Vorkenntnisse sind für die Schritte nicht unbedingt erforderlich. „Und ein paar Freestyle-Parts sind auch eingebaut, damit jeder für sich abtanzen kann.“

Von Katharina Stork