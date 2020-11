Altenburg/Gera

Zwei junge Männer, 23 und 19 Jahre alt, aus dem Altenburger Land müssen sich in der kommenden Woche wegen der Tötung eines 52-Jährigen verantworten. Das Landgericht Gera hat nun Details der Tatvorwürfe veröffentlicht, woraus hervorgeht, wie das Opfer zu Tode kam und wie das Motiv des Verbrechens lautet. Danach traf der 52-Jährige am 12. Februar an einer Tankstelle auf seine Peiniger und soll ihnen dort angeboten haben, gegen Geld sexuelle Handlungen mit ihm durchzuführen. Dies sollen die jungen Männer empört abgelehnt, allerdings auch beschlossen haben, dem 52-Jährigen einen Denkzettel zu verpassen.

Versucht, die Kehle durchzuschneiden

Dieses Vorhaben ging allerdings tödlich aus. Die Täter klingelten an seiner Wohnungstür in der Pappelstraße. Als der 52-Jährige öffnete, soll der 19-Jährige ohne Vorwarnung mit einem mitgebrachten Messer mehrfach in Richtung Hals gestochen haben. Beide Angeklagten sollen danach gegen den Kopf und den Oberkörpers getreten haben. Der 19-Jährige habe anschließend aus der Wohnung des Opfers ein zweites Messer entnommen und damit versucht, ihm die Kehle durchzuschneiden.

Tod durch Atemlähmung

Der 52-Jährige habe durch die Attacken schwerste Frakturen am Kopf und am Oberkörper sowie Stich- und Schnittverletzungen am Hals erlitten. Verstorben sei er schließlich an einer Atemlähmung, die Folge eines Bruchs der Halswirbelsäule gewesen sei. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der 19-Jährige mit direktem Tötungsvorsatz handelte, der 23-jährige Angeklagte den Tod des 52-Jährigen zumindest billigend in Kauf nahm.

Die 9. Strafkammer des Landgerichts Gera hat zunächst vier Verhandlungstage angesetzt. Beide Angeklagten sitzen seit fast neun Monaten in Untersuchungshaft.

Von Jens Rosenkranz