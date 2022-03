Altenburg

„Coffee?“ – „Niet.“ Martina Siegl schüttelt dem Kopf. Diesen Wunsch einer Besucherin im Altenburger Hilfezentrum für die Ukraine kann sie gerade nicht erfüllen. Aber Teller, tiefe wie flache, in fröhlichen Farben wurden abgegeben. „Ukraine“, merkt die Dame lächelnd an und sucht sich zwei blaue und zwei gelbe Teller mit den passenden Tassen in Landesfarben heraus. Und eine Packung „Buryak“. „So heißt rote Bete auf ukrainisch – und die geht richtig gut. Eingeschweißt als Kugeln besser als im Glas. Und Wiener!“, weiß Martina Siegl.

Jeden Nachmittag im Hilfezentrum

Zwei von zahlreichen engagierten Ehrenamtlichen: Sybille Nordhaus-Bauer (l.) und Martina Siegl. Quelle: Mario Jahn

Die Altenburgerin gehört genau wie Sybille Nordhaus-Bauer zur Stammmannschaft der ersten Stunde an ehrenamtlich Engagierten. Seit die alte Sparkasse vor grob vier Wochen zum zentralen Anlaufpunkt für Geflüchtete wurde, bestehen die Tage von Nordhaus-Bauer aus zwei Teilen. Bis zum frühen Nachmittag unterrichtet sie an der Regelschule Dobitschen, ab 16 Uhr steht sie im Hilfezentrum und macht sich nützlich, wo sie gebraucht wird. „Das kann so auf Dauer nicht weitergehen, aber jetzt grade war das einfach notwendig“, sagt sie und bekennt: „Seit ich hier dabei bin, habe ich gefühlt keine Probleme und Wehwehchen mehr.“ Es relativiere sich, was wirklich schlimm und was wirklich wichtig sei.

Neue Heimat: Altenburg

Natalie und ihre Tochter Anastasia nehmen Lebensmittel mit und bieten ihre Hilfe an. Quelle: Mario Jahn

Der Austausch mit den Geflüchteten, so eingestaubt ihr Schulrussisch auch sein möge, das geschenkte Lächeln einer „Kundin“, die sich in diesem Moment über Schwarztee, eine Packung Nudeln und Dosenfisch freut, und der Zusammenhalt im Team bedeuten der Lehrerin sehr viel. „Könnte ich das Rei in der Tube für Freunde mitnehmen?“, fragt nun Nelja Harder leise. Darf sie – und eine Runde übersetzen auch, denn während sie bereits vor 20 Jahren aus dem ukrainischen Saporoschje nach Altenburg kam und inzwischen fließend Altenburgsch spricht, sind Natalie und ihre 22-jährige Tochter Anastasia erst seit knapp zwei Wochen in der Stadt. Wieder. Vor vier Jahren hätten sie ihre Freunde hier schon einmal besucht. Als Touristen und nur für eine kurze Weile. Dieses Mal zwang der Krieg die beiden Damen, ihre Heimat Kiew zu verlassen. Dauer des Aufenthalts? Ungewiss.

Viel mehr als „nur“ Ukrainehilfe

Zwar nimmt Natalie ein paar Lebensmittel für sich und ihre Tochter mit, doch eigentlich ist sie in den Markt 2 gekommen, um zu geben. „Können wir hier mithelfen?“ Theresia Luschka bekommt diese Frage in herzerwärmender Regelmäßigkeit gestellt. Von Einheimischen wie Neuankömmlingen gleichermaßen. „Das hier ist viel mehr als nur Ukrainehilfe. Dieser Ort ist ein Dreh- und Angelpunkt geworden, wo einem sehr viel Verständnis entgegen gebracht wird und Berührungsängste verloren gehen“, versucht die Koordinatorin des Hilfezentrums ihre Erfahrungen aus zwei Wochen hauptamtlich am Limit zu komprimieren. 14 Tage, die sich aufgrund ihrer Intensität und Vielfalt an Aufgaben wie eine halbe Ewigkeit anfühlen, merkt sie mit einem Lächeln an.

Wachsende Strukturen und eine neue Kollegin

Gerade noch froh darüber, mit dem Lehramtsstudium endlich durch zu sein – Blickrichtung Referendariat – nahm dieser Job die 29-Jährige rücklings in Beschlag. „So langsam pendelt sich alles ein, weiß jeder, was wie zu tun ist oder von welcher Stelle getan werden könnte, entstehen Strukturen, durch die alles leichter wird.“ Doch diese aufzubauen, koste extrem viel Kraft und erfordere auch viel Fürsorge. „Wir müssen unsere Ehrenamtlichen pflegen und hoffen, dass wir das, was gerade entsteht, halten können“, betont die Wahl-Altenburgerin.

So gäbe es seit dieser Woche einen richtigen Dienstplan, und neben den Öffnungszeiten ab 16 Uhr auch eine „Frühschicht“, die das Chaos bändige, was sich jeden Nachmittag aufs Neue Bahn bricht. „Dass es hier so hübsch und sortiert aussieht, liegt an den zehn helfenden Händen, die heute früh gemeinsam gewirkt haben“, freut sich Luschka. Auch um die allgemeine „To do“-Liste muss sie sich seit Montag nicht mehr alleine kümmern, sondern hat mit Maria-Elena Redinger von der Stadtverwaltung eine Kollegin an die Seite gestellt bekommen.

Arbeitsplatz ehemalige Sparkasse: Theresia Luschka (l.) ist die Koordinatorin des Altenburger Hilfszentrums am Markt. Maria-Elena Redinger (r.) unterstützt sie. Quelle: Mario Jahn

Laufräder und Bälle für die Kinder

Währenddessen liefern Peggy Trebus und Tochter Joline (16) die Ausbeute ihrer spontanen Shoppingrunde ab „Reinkommen, fragen, was gebraucht wird und damit dann wiederkommen – das machen viele“, freut sich Sybille Nordhaus-Bauer und sortiert verschiedene Tees und Mehl, Einwegrasierer und Kinderduschbad ein. Ein paar Bälle zum Spielen für die Kinder, Fahrrädchen oder Laufräder, falls die jemand abzugeben hätte..., lässt sie den Wünsche-Satz unvollendet. „Die Kinder wollen sich schließlich bewegen und nicht immer nur puzzeln oder Bücher gucken.“

Hilfezentrum wird umziehen

Zeit für mehr Raum, denn das Hilfezentrum platzt aus allen Nähten. Quelle: Mario Jahn

Bewegung wird in absehbarer Zukunft auch in das Hilfezentrum selbst kommen, denn ein Umzug in größere Räumlichkeiten am Roßplan kündigt sich an. Noch würden die Verhandlungen laufen, aber „mehr Platz, um alles übersichtlicher zu sortieren und Regale zu stellen, wäre großartig“, hofft Theresia Luschka. „Denn begleiten wird uns die aktuelle Situation noch eine ganze Weile.“

Schokolade hilft immer

Am Ende eines weiteren Tages im Trubel des Hilfezentrums begleiten die Eindrücke Theresia Luschka nach Hause. „Ich gucke keine Nachrichten mehr, denn der Krieg beschäftigt mich schon den ganzen Tag.“ Trotzdem klappe das „Einfach so“-Abschalten nur schwerlich, klingele das Handy regelmäßig auch nach Feierabend. Die Dankbarkeit der Geflüchteten und das sich immer weiter verzweigende Netzwerk aus hilfsbereiten Menschen geben ihr die Kraft immer weiterzumachen. „Und Schokolade. Schokolade hilft immer.“

Von Maike Steuer